Astuces pour améliorer les performances de Windows 11 | La technologie

Si vous remarquez que votre Windows 11 récemment mis à jour n’est pas aussi dynamique que ce à quoi vous pourriez vous attendre, vous pouvez toujours apporter une série de modifications et d’astuces pour rendre le système plus rapide qu’il ne l’est aujourd’hui.

S’il est vrai que nous n’avons pas vraiment eu de problèmes avec la vitesse des fenêtres ces dernières années, mais il est également vrai que nous avons eu longtemps sans nouvelle version, c’est pourquoi nous avons sûrement connu cela, on peut dire, la tranquillité.

Maintenant, depuis que Microsoft a lancé Windows 11, il est vrai que dans certaines tâches, cela pourrait être quelque chose de plus dynamique, bien que ce soit quelque chose qu’ils peaufineront sûrement sous peu.

Mais en attendant, des actions telles que le démarrage de programmes ou l’ouverture de l’explorateur de fichiers prennent plus de temps qu’elles ne le devraient.

Par conséquent, nous pouvons utiliser certaines astuces et modifications que nous pouvons apporter au système pour que tout aille plus vite et se sente plus dynamique.

Quels sont les problèmes généralement rencontrés ?

La vérité est que l’ordinateur que nous utilisons avec Windows 11 est haut de gamme et particulièrement puissant, c’est donc peut-être le matériel lui-même qui est chargé d’atténuer si un problème de vitesse très marqué se produit.

Même ainsi, il y a des défauts qui sont évidents et qui arrivent à plus de gens tels que :

Navigateur de fichiers: La vitesse lorsque vous ouvrez l’Explorateur de fichiers pour la première fois est plus rapide qu’elle ne devrait l’être, même s’il est vrai qu’après l’avoir utilisé plusieurs fois, le problème disparaît légèrement. Le bouton droit de la souris: Un autre menu qui n’est pas exactement fluide est le bouton droit de la souris, car il n’est pas aussi rapide que cela s’est produit dans Windows 10. Démarrage des programmes: c’est peut-être le cas le plus évident de tous, car vous pouvez seulement voir que vous essayez d’exécuter un programme modérément volumineux, comme Photoshop, un logiciel qui n’est pas exactement rapide à l’ouverture et que dans Windows 11, il montre encore moins fluide. Maximiser: lors de la maximisation d’un programme que vous avez minimisé dans la barre des tâches, il peut également arriver qu’il n’apparaisse pas rapidement à l’écran. C’est un incident qui ne se produit pas toujours, mais il est vrai que cela se voit parfois. Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

Plus tard, on a également su qu’il y avait un problème avec les processeurs AMD, qui perdaient de la puissance après la mise à jour vers Windows 11, bien que pas dans cent pour cent des cas, mais dans un pourcentage assez évident.

C’est quelque chose qui ne peut être résolu que lorsque Microsoft envoie une mise à jour, car nous ne pouvons pas faire grand-chose en tant qu’utilisateurs.

Pour le reste, nous avons la possibilité d’effectuer certaines tâches qui peuvent être utilisées pour maîtriser Windows 11.

Désactiver les effets visuels

Nous pouvons désactiver certains des effets visuels du système d’exploitation et qui ne sont pas une grande perte lorsqu’il s’agit de travailler avec lui, vous pouvez donc vous en passer sans problème.

Pour y parvenir, nous devons effectuer quelques étapes simples:

Clique sur le bouton windows barre des tâches, pour ouvrir le Le menu Démarrer. Puis on clique sur Réglage. C’est le moment où il faut écrire où il est dit Trouver une configuration (sur le côté gauche de l’écran), performance et sélectionnez Ajuster l’apparence et les performances de Windows. Dans la fenêtre qui apparaît, nous pouvons supprimer tout ce qui concerne les effets visuels, mais si nous supprimons les cases à cocher Animations de la barre des tâches, Animer les fenêtres en minimisant et en maximisant et Animer les contrôles et les éléments au sein des ventes, il suffira de connaître une amélioration de la vitesse.

Ces changements rendront particulièrement l’explorateur de fichiers car le menu contextuel semblera plus fluide, donc quelque chose que nous aurons avancé.

Il peut perdre visuellement quelque chose, mais ce n’est pas qu’on parle d’un changement absolument radical, il y aura même quelqu’un qui ne s’en rendra même pas compte.

Plans d’alimentation

Oui Windows 11 vous l’avez sur un ordinateur portable, il peut être bon de modifier les soi-disant plans d’alimentation, qui sont la zone où Windows peut modifier certains paramètres pour économiser la batterie.

C’est une partie que, si vous utilisez un appareil de bureau, vous n’aurez pas, mais que dans les ordinateurs que nous pouvons emporter d’un endroit à un autre a tout son sens, car de cette façon nous pouvons contrôler si nous voulons prioriser une consommation plus faible ou une capacité plus performante.

Afin de réguler cette partie, nous devons procéder comme suit :

Revenons à Réglage Les fenêtres. Nous écrivons sur le côté droit, dans la zone activée pour cela, Panneau de commande et nous le sélectionnons à sa sortie. Une fois à l’intérieur du Panneau de configuration, il est temps d’aller à Matériel et logiciel. Cliquez ensuite sur Options énergétiques. C’est là qu’il faut passer à l’option de Performance maximum, sachant que dans cette option, nous obtiendrons plus de vitesse dans tous les processus, mais nous dépenserons plus de batterie. Nous pouvons également entrer Modifier la fréquence à laquelle l’ordinateur se met en veille, menu qui se trouve sur le côté droit, pour pouvoir gérer quand éteindre l’écran et quand je sais met l’ordinateur en veille, deux choses qui peuvent également ralentir le système d’exploitation.

conclusion

La vérité est que vous devez donner une petite marge à Windows 11 pour qu’il soit à la hauteur de la fluidité qui avait été atteinte avec la version 10, mais la vérité est que, pour être la première mise à jour officielle, le comportement en lignes Globalement, il est mieux que certains de ce que nous pourrions espérer.

Il se peut que, dans certains problèmes, comme nous vous l’avons déjà dit, cela ne semble pas aussi agile que Windows 10, mais il semble que le potentiel soit beaucoup plus grand. Peu de gens se souviennent de la première version stable du précédent Windows.

Même ainsi, et pour ne pas s’être complètement excusé auprès de Microsoft, une entreprise d’un tel calibre peut être obligée de lancer le système entièrement perfectionné, même si la ruée commerciale s’aggrave.