Astuces pour commencer à perdre du poids avec le jeûne intermittent en toute sécurité | Vie

Si votre objectif est de perdre du poids et que vous songez à pratiquer le jeûne intermittent, prenez note de ces conseils pour perdre du poids en toute sécurité.

Le jeûne intermittent est devenu le modèle alimentaire à la mode ces derniers mois. De plus en plus de personnes sont encouragées à le pratiquer, mais avant de commencer Il est important d’être bien informé sur la façon de le faire pour jeûner en toute sécurité.

Des études scientifiques ont montré que le jeûne intermittent présente plusieurs avantages pour la santé, notamment la lutte contre l’inflammation, la réduction du stress oxydatif, l’abaissement de la tension artérielle ou la réduction du risque de diabète de type 2. Les preuves scientifiques suggèrent que suivre cette directive est totalement sûr et efficace pour le poids. perte, mais il est important de bien faire les choses pour prévenir et éviter d’éventuels effets secondaires indésirables.

Si vous allez commencer à pratiquer le jeûne intermittent pour perdre du poids, prenez note de ces astuces pour commencer perdre du poids en toute sécurité :

Choisissez bien le type de jeûne que vous allez faire. Il existe différents types de jeûne intermittent. Analysez-les attentivement et choisissez celui que vous pensez pouvoir mieux accomplir. Le plus courant est le régime 16 : 8, qui consiste à jeûner 16 heures par jour et à manger dans les 6 heures restantes. Choisissez toujours des régimes qui ne dépassent pas 24 heures de jeûne, car des périodes plus longues augmentent le risque d’effets secondaires tels que sautes d’humeur, déshydratation, manque d’énergie ou irritabilité. Essayez d’abord de restreindre les calories. Avant de commencer à jeûner complètement, vous pouvez commencer par essayer de limiter les calories que vous consommez tout au long de la journée. De cette façon, vous vérifierez si vous le portez bien ou si vous vous sentez faible ou affamé. Restez bien hydraté. Il est très important de boire suffisamment pendant le jeûne. Nous obtenons environ 20 à 30% de nos fluides corporels à partir de la nourriture, il est donc assez facile de souffrir d’une légère déshydratation pendant le jeûne. Assurez-vous de boire suffisamment d’eau et si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre du café noir ou des infusions non sucrées.

Gardez votre esprit occupé. Si vous avez faim pendant votre période de jeûne, une astuce que vous pouvez faire est d’occuper votre esprit. Allez vous promener, méditez ou faites quelque chose de divertissant et sans effort. De cette façon, vous éviterez la tentation de manger par ennui. Ne rompez pas votre jeûne avec un gros repas. Lorsque votre fenêtre de jeûne commence, évitez les repas copieux, sinon vous mettrez en danger votre état de déficit calorique et vous ne perdrez pas de poids. En outre, cela vous fait vous sentir fatigué et ballonné. Obtenez suffisamment de protéines. Assurez-vous d’inclure suffisamment de protéines dans votre alimentation afin de ne pas perdre de masse musculaire avec le jeûne intermittent. Le jeûne n’est pas pour tout le monde. Écoutez votre corps lorsque vous jeûnez et arrêtez-vous si vous ne vous sentez pas bien. Le jeûne n’est pas pour tout le monde et il y a des gens qui ne devraient pas suivre cette directive alimentaire, car cela peut mettre leur santé en danger. Si vous appartenez à l’un de ces groupes de population, mieux vaut choisir un autre régime pour perdre du poids.