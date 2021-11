Astuces pour économiser | 7 mauvais conseils financiers pour éviter de prêter attention à

13/11/2021 à 09h00 CET

L’argent et les mythes populaires à son sujet ne sont pas toujours de très bonne compagnie Et c’est pourquoi nous ne devons pas tomber dans des clichés sur l’épargne et les investissements car ils peuvent finir par nous nuire plus que nécessaire.

Fausses croyances que vous devriez bannir :

1. « Si vous voulez être riche, vous devez travailler dur »

Ce n’est pas nécessaire. C’est plus, vous pouvez travailler beaucoup sans être riche. Il est plus important de s’informer afin d’optimiser ses gains financiers que de ne pas y passer des heures et des heures. Parfois c’est une question de chance et parfois, venir d’une bonne famille suffirait.

2. « Minimisez vos dépenses »

Cela semble logique mais ce ne l’est pas tant que ça. Si nous voulons gagner de l’argent, nous devrons le « dépenser ». Investissez-le plus précisément. Vous devez être bien informé sur les produits financiers disponibles et étudier s’il en existe un qui correspond à ce que vous recherchez.

3. « Vous devez investir dans & mldr; »

Ne soyez pas naïf. Avec des modes ou ce qui s’est bien passé pour une connaissance peut ne pas aller bien pour vous. Le mieux est toujours d’être bien informé et, surtout, de ce que l’on peut avoir une certaine connaissance. Ce sera toujours mieux que d’investir à l’aveuglette.

4. « Payez toujours en espèces et n’utilisez jamais de carte de crédit »

C’est une interprétation faussée du paiement échelonné. Il est logique de ne pas vouloir s’endetter mais vous pouvez aussi être malin de ne pas entreprendre de grosses dépenses d’un coup car cela peut nous priver d’opportunités que nous aurions plus d’argent si nous fractionnions certains paiements.

5. « Ne payez pas pour quelque chose que vous pouvez faire vous-même »

Il faut savoir déléguer. Vous devez contrôler ce dans quoi nous devrions investir du temps et des efforts et dans quoi non. Parfois, il vaut mieux ne pas concentrer d’efforts, de dépenses ou d’argent sur des choses qui durent depuis un certain temps, nous pourrions en occuper d’autres plus productifs.

6. « N’investissez pas, à long terme vous perdrez de l’argent »

C’est une déclaration absurde et aussi causée par la mauvaise réputation qu’ont tous ceux qui évoluent sur les marchés boursiers. Cela ne doit pas se tromper, en fait, investir peut être quelque chose dans lequel vous êtes bon et vous donner un moyen de revenu supplémentaire.

7. « L’investissement, c’est pour les personnes âgées et matures »

Peut-être à cause du cinéma et de la littérature mais depuis longtemps a pénétré la société. Il ne faut pas beaucoup d’expérience pour investir, seulement des connaissances et des choses claires pour prendre ce risque cela peut nous apporter un revenu supplémentaire.