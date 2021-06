Astuces pour économiser sur Amazon Prime Day 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce sont les meilleures astuces que vous devez savoir pour obtenir les meilleures affaires et offres pendant le Prime Day 2021

Les 21 et 22 juin, le Prime Day est célébré, le grand jour des soldes Amazon et où vous pourrez trouver des remises exceptionnelles et des bonnes affaires authentiques sur des milliers de produits de toutes sortes, notamment dans les appareils électroniques, les ordinateurs ou les petits électroménagers.

Pendant le Prime Day, vous trouverez des offres qui seront à peine répétées pour le reste de l’année. Non, pas le Black Friday non plus. C’est pourquoi il est important de savoir ce que vous voulez acheter ou au moins d’avoir une idée de ce que vous pourriez être intéressé à acheter pendant le Prime Day.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Il y aura tellement d’offres disponibles qu’il sera sûrement difficile de savoir si le prix est vraiment une bonne affaire ou une simple remise que l’on pourrait trouver à un autre moment de l’année.

Pour vous aider à économiser le plus possible Nous vous proposons quelques astuces pour obtenir les meilleures offres Prime Day.

Évidemment, chez ComputerHoy.com, nous serons plus attentifs que jamais aux offres Amazon les 21 et 22 juin et vous les trouverez dans notre section shopping et dans notre chaîne Telegram.

Vous devez vous inscrire au Prime Day

Pour connaître les offres Prime Day, vous devez être un utilisateur Prime. C’était évident, non ? Eh bien, c’est le meilleur moment pour vous inscrire si vous n’êtes pas un utilisateur.

Vous devez vous rappeler que Prime est un service d’abonnement mensuel ou annuel qui coûte 3,99 euros par mois ou la meilleure offre, seulement 36 euros par an. Vous disposez également d’un essai de 30 jours totalement gratuit et sans engagement, vous pouvez donc vous inscrire, acheter ce qui vous intéresse sur Prime Day puis vous désinscrire.

Avec l’abonnement Prime, vous aurez accès à plus de services, comme Prime Video où vous trouverez des films et des séries en résolution 4K.

Profitez des services numériques d’Amazon

Si vous voulez économiser de l’argent le Prime Day, vous devez non seulement regarder les produits physiques, mais aussi les offres de services d’Amazon lui-même.

Au cours du prochain Prime Day, vous pourrez accéder à des réductions et à des offres sur leurs services numériques tels que Prime Video Channels, Amazon Music Unlimited ou Kindle Unlimited. Ce sont les détails.

Amazon Musique illimitée : 4 mois totalement gratuits pour les nouvelles inscriptions, être un client Prime avec accès à 70 millions de chansons et de contenu sans perte. 6 mois gratuits de Music Unlimited à l’achat d’un Echo Dot : Lorsque vous achetez ce haut-parleur intelligent Echo Dot, vous pouvez automatiquement accéder à une offre exclusive où vous aurez 6 mois totalement libres de musique. Kindle illimité : 3 mois totalement gratuits abonnement pour accéder à 1 million de titres à partir de lecteurs de livres électroniques Kindle, de téléphones mobiles, de tablettes ou du Web.

Ajoutez les produits que vous recherchez au panier

Si en ce moment vous allez sur Amazon et ajoutez tous les produits que vous souhaitez acheter et attendez jusqu’au 21 ou 22 juin, le panier vous informera des changements de prix.

C’est un moyen très simple mais efficace de connaître la remise d’un produit lorsque vous l’avez ajouté au panier et celui qui est disponible à ce moment-là.

Découvrez les produits du moment

Si un produit est très bon marché par rapport au prix d’il y a quelques jours, on peut le trouver rapidement grâce à la rubrique Produits du moment sur Amazon.

Cette page affiche les produits par catégories qui se vendent le plus à ce moment ou au cours de la dernière heure. Ce sont eux qui du coup augmentent beaucoup les ventes car il y a un intérêt particulier, en l’occurrence la baisse des prix.

Il suffit de visiter les départements sur le côté et vous trouverez sûrement des bonnes affaires intéressantes. Ce sont par exemple les produits du moment en informatique, en électronique ou en téléphonie mobile.

Suivez-nous sur Telegram

Si vous souhaitez connaître les offres technologiques les plus intéressantes lors du Prime Day, vous devrez être attentif à notre chaîne Telegram.

Ici, nous publions chaque jour bon nombre des meilleures offres sur les produits électroniques de toutes sortes que nous trouvons en recherchant les magasins Internet les plus importants, parmi lesquels Amazon.

Nous publions de manière claire et concise les produits, leurs prix et variations de prix. Nous vous dirons même s’il s’agit du prix minimum historique.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.