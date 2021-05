Astuces pour éliminer la graisse des carreaux de cuisine avec peu d’effort Vie

Si vous avez des difficultés à nettoyer les carreaux de cuisine et que vous ne savez pas quoi faire pour leur donner une belle apparence, essayez ces conseils pour éliminer la graisse de cette surface avec peu d’effort.

Il est inévitable que les carreaux de cuisine deviennent gras. Peu importe la prudence lors de la préparation des aliments, de la friture des aliments dans l’huile ou de l’exécution d’autres types de préparations, il est impossible que les carreaux ne se retrouvent pas pleins d’éclaboussures.

Dans ces cas, essuyer avec un chiffon humide n’est pas la solution. Frotter les carreaux avec un chiffon humide ne suffit pasÉtant donné que la graisse est difficile à éliminer et que la seule chose que vous ferez est de l’étaler sur toute la surface. Si vous faites cela, la zone à travers laquelle vous avez essuyé le chiffon sera clairement visible, car il y aura des traces de graisse.

Si peu importe combien vous frottez, vous ne parvenez pas à enlever la saleté d’un pot brûlé, avec cette astuce virale, vous y parviendrez en quelques minutes et sans aucun effort.

Alors que peux-tu faire? Si vous ne savez pas comment nettoyer ces taches, notez-les Astuces pour éliminer la graisse des carreaux de cuisine avec peu d’effort:

Saupoudrez les taches de citron. Le citron a des propriétés intéressantes en tant que produit de nettoyage. Sa teneur en acide citrique en fait un agent désinfectant et un dégraissant puissant, il est donc parfait pour effectuer cette tâche sans avoir besoin de produits chimiques. Ce que vous devez faire, c’est presser le jus d’un ou plusieurs citrons et le filtrer pour enlever les graines et presser. Ensuite, transférez-le dans un vaporisateur et vaporisez le citron sur les taches de graisse. Laisser agir quelques minutes, retirer le mélange avec un chiffon humide et enfin essuyer avec un chiffon sec. Appliquer une pâte de bicarbonate de soude. Une autre alternative pour nettoyer la graisse des carreaux de cuisine sans utiliser de produits chimiques est le bicarbonate de soude. C’est un ingrédient très polyvalent pour nettoyer la maison et il a des propriétés dégraissantes. Faites une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude et de l’eau tiède, appliquez-la sur les éclaboussures avec une éponge et laissez agir quelques minutes. Ensuite, retirez le mélange avec un chiffon humide et séchez enfin la surface avec un chiffon.

Utilisez du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un autre des produits de nettoyage naturels les plus polyvalents. Vaporisez sur les taches d’huile de carrelage pour éliminer la graisse et désinfecter en même temps, puis essuyez.