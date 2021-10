Astuces pour éliminer les mauvaises odeurs des chaussures avec des produits que vous avez à la maison | La vie

Si vos chaussures dégagent une odeur désagréable, ne vous inquiétez pas : même si vous ne le savez pas, vous avez chez vous différents produits qui peuvent éliminer facilement les mauvaises odeurs.

Le fait que les chaussures sentent mauvais est un problème très courant dont souffrent de nombreuses personnes et qui peut être causé par différents facteurs.

D’une part, vous pouvez souffrir de podobromhidrose, communément appelée odeur de pied, une maladie causée par la dégradation bactérienne de la sueur. Une autre raison pour laquelle les chaussures peuvent avoir une mauvaise odeur est le matériau avec lequel elles sont faites, ou simplement qu’elles sont très sales et qu’elles doivent être lavées.

Quelle que soit la raison, vous n’avez pas à vous inquiéter car il a une solution. En outre, vous pouvez enlever la mauvaise odeur de vos chaussures sans dépenser un centime, en utilisant des produits que vous avez à la maison.

Dans la plupart des cas, l’odeur est causée par la présence de bactéries dans les chaussures. Donc, si vous tuez les germes, la puanteur disparaîtra également.

Dans le garde-manger, vous avez différents ingrédients aux propriétés antibactériennes. Le bicarbonate de soude est l’un d’entre eux, et pour l’utiliser tout ce que vous avez à faire est de saupoudrez-en l’intérieur de vos chaussures ou de vos baskets. Laissez agir toute la nuit et l’odeur disparaîtra le lendemain matin.

Une autre astuce pour se débarrasser des mauvaises odeurs est de mettre vos chaussures au congélateur. Utilisez un sac à fermeture éclair pour protéger vos chaussures et laissez-les geler : Cela tuera les bactéries et les odeurs disparaîtront.

Vous pouvez également vaporiser de l’alcool à friction sur les semelles et tout l’intérieur. Ce produit va tuer les germes pour que vous puissiez dire adieu aux mauvaises odeurs. Appliquer avec un flacon pulvérisateur et laisser sécher à l’air. Si nécessaire, répétez l’application.

Le vinaigre blanc est un autre produit qui vous aidera à tuer facilement les bactéries, les champignons et les microbes. Vaporisez-le à l’intérieur de vos chaussures, laissez agir toute la nuit et vous verrez comment la mauvaise odeur disparaît. Si l’odeur de vinaigre persiste, lavez les chaussures à la machine à laver.