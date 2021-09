Astuces pour empêcher les bactéries de se propager lors du lavage des vêtements dans la machine à laver | La vie

in

Saviez-vous que les bactéries peuvent se propager très facilement lors du lavage des vêtements ? Si vous voulez l’éviter, notez ces astuces pour éviter que les germes ne sévissent dans vos vêtements et votre machine à laver.

La machine à laver peut accumuler une énorme quantité de microbes. Beaucoup de vêtements que nous lavons sont pleins de bactéries et l’intérieur de l’appareil présente des conditions idéales pour leur propagation, telles qu’une humidité constante et une température appropriée.

Le Dr Chuck Gerba de l’Université de l’Arizona (États-Unis) a mené une étude pour découvrir ce qui arrive aux germes lorsque les vêtements sont lavés dans la machine à laver. Son équipe a analysé l’intérieur de 100 machines à laver et a découvert que la majorité (plus de 75 %) contenait des bactéries.

Spécifique, plus de 60% ont été testés positifs aux bactéries coliformes dues à une contamination fécale, et 20% d’entre eux avaient un staphylocoque. Selon leur analyse, la plupart de ces microbes proviennent des sous-vêtements, ainsi que des torchons, éponges et autres produits de nettoyage qui passent par la machine à laver.

Ce qui se passe, c’est que les germes restent dans la machine à laver car ils ne sont pas éliminés lors des cycles de lavage à l’eau froide ou tiède. Les chercheurs ont découvert que si la température de l’eau n’est pas suffisamment élevée et que les produits appropriés ne sont pas utilisés, les bactéries contaminent tout le linge, la machine et les charges ultérieures.

De plus, l’équipe a également constaté que les mains de la personne faisant la lessive et le dessus de la machine à laver étaient également contaminés en manipulant les vêtements mouillés qui étaient imprégnés de microbes.

Au vu de ces résultats, il est très important de suivre quelques astuces pour éviter la propagation des bactéries dans la machine à laver. L’experte en blanchisserie de Clorox, Mary Gagliardi, nous donne quelques conseils pour éviter que les vêtements et la machine à laver ne soient contaminés.

Tout d’abord, il est conseillé de laver les sous-vêtements, torchons et torchons de cuisine, tampons à récurer et autres outils de nettoyage à l’eau chaude. Pour le reste des vêtements, choisissez également la température la plus élevée que le tissu supporte.

Utilisez de l’eau de Javel dans la mesure du possible pour laver les sous-vêtements et les chiffons. Si le tissu ne convient pas à l’eau de Javel, ajoutez d’autres produits désinfectants pour les vêtements, comme celui de Mercadona.

Un bon entretien de l’appareil est également d’une importance vitale. Nettoyez périodiquement l’intérieur de la machine à laver, sans oublier le caoutchouc ou la partie supérieure.

Une autre astuce que vous pouvez essayer est d’exécuter un cycle de lavage sans charge avec de l’eau froide et de l’eau de Javel pour désinfecter complètement l’intérieur de la laveuse.