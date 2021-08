Astuces pour éviter l’excès de transpiration et les mauvaises odeurs en été | Vie

Tout le monde transpire en été, mais il y a des gens plus enclins à cela, et ce n’est pas agréable. La transpiration et les odeurs peuvent-elles être réduites ? Oui!

Transpiration C’est une activité naturelle, mais elle provoque un mauvais effet social, surtout si elle s’accompagne de mal odeur. Quelque chose qui change en chaque personne. Heureusement, il existe des moyens de le réduire.

On sait que il y a des aliments et des coutumes qui augmentent la transpiration qui peuvent être évités, et il y a aussi astuces pour changer cette mauvaise odeur pour une autre.

Ils fonctionnent très bien et sont faciles à appliquer, donc rien n’est perdu en les essayant. L’un d’eux travaille sûrement pour vous. La chance!

Avec ces tapis de course, vous pouvez garder votre corps actif et profiter d’une bonne séance de course sans sortir de chez vous. On vous montre les meilleurs en magasin… Et pour moins de 500 euros !

Astuces pour réduire la transpiration

Si vous faites ces choses, vous transpirez moins et vous vous sentirez mieux.

Utilisez des antisudorifiques au lieu de déodorant

Beaucoup de gens pensent que c’est la même chose, mais ce n’est pas le cas. Le déodorant n’enlève que l’odeur, tandis que l’anti-transpirant réduit la transpiration, c’est-à-dire transpirer.

Utilisez-le après la douche, de préférence le matin.

Vêtements légers, couleurs claires et larges

Les vêtements foncés ou ajustés vous font transpirer davantage. En été, portez des vêtements amples et des couleurs claires.

Faites attention à ce que vous mangez

Si vous mangez un bon ragoût ou un ragoût de haricots à 40 degrés, vous transpirez comme un poulet toute l’après-midi…

Il en va de même pour les aliments épicés ou très salés. Mangez des repas légers et optez pour des soupes froides, des salades et des fruits.

Boire de l’eau… et pas d’alcool

Bien qu’il semble que l’eau va vous faire transpirer davantage, c’est le contraire. Équilibrez votre température corporelle, et cela évite la principale cause de la transpiration (sensation de chaleur excessive).

Au contraire, l’alcool fait transpirer davantage.

Réduire le stress

L’anxiété et le stress sont aussi des causes de transpiration et de mauvaises odeurs.

Balance intelligente avec connexion Bluetooth pour se synchroniser avec l’application qui montrera vos progrès en termes de poids, de masse osseuse, d’indice de graisse corporelle et d’autres mesures. Avec mémoire pour jusqu’à 8 profils.

Astuces pour réduire les odeurs corporelles

Contrairement à ce que beaucoup de gens, la mauvaise odeur n’est pas seulement une question d’hygiène. Elle est causée par des bactéries sur la peau, mais aussi par la nourriture que nous mangeons.

Douche tous les jours

C’est le remède le plus efficace contre les mauvaises odeurs. En été, vous devriez même le faire plusieurs fois par jour.

Utiliser un savon germicide

Savons germicides ils tuent les bactéries qui causent les odeurs. Ils sont assez efficaces.

Évitez ces aliments

Ne consommez pas beaucoup produits laitiers, ail, oignon, bonbons, soda gazéifié ou aliments riches en matières grasses, car il renforce la mauvaise odeur.

Fuyez aussi les épicés, qui augmentent la transpiration.

Utilisez un déodorant au lieu d’un anti-transpirant

Comme nous l’avons vu, ce n’est pas la même chose. Ici, l’important n’est pas de transpirer, mais de ne pas sentir. Alors utilisez un déodorant, qui camoufle efficacement les mauvaises odeurs.

La cire

Les poils et les poils au niveau des aisselles et des zones intimes, favorisent la prolifération des bactéries à l’origine des mauvaises odeurs.