Astuces pour laver les chaussettes blanches et les laisser impeccables | La vie

Vous ne parvenez pas à ce que les chaussettes blanches soient très propres ? Si vous ne parvenez pas à éliminer les taches, essayez ces conseils pour les rendre impeccables.

Faire la lessive est l’une des tâches ménagères les plus frustrantes. Et c’est que, à de nombreuses reprises, peu importe nos efforts, nous n’obtenons pas les résultats souhaités et les taches persistent lavage après lavage.

Les vêtements blancs sont l’un des maux de tête les plus fréquents. Les taches sont plus évidentes que sur les vêtements colorés, et le blanc a tendance à jaunir ou à s’assombrir si on ne le lave pas correctement.

Dans les vêtements blancs, il y a un vêtement particulièrement difficile à traiter : les chaussettes. Les taches sombres qui se forment à cause de la transpiration et du frottement constant avec l’intérieur des chaussures sont très difficiles à éliminer.

Pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui, après avoir tout essayé, se résignent et laissent les taches rester là.

Si vous êtes l’un d’entre eux, ne le perdez pas car vous avez à votre disposition quelques astuces pour laver les chaussettes blanches et les rendre impeccables.

Mary Gagliardi, experte en blanchisserie chez Clorox, dit que l’eau de javel est un excellent allié pour enlever la saleté des chaussettes blanches. Il est recommandé de faire tremper les vêtements à traiter pendant 5 minutes dans un récipient avec 4 litres d’eau froide et 1/4 tasse d’eau de Javel diluée.

Après ce pré-traitement, vous devez mettre les chaussettes dans la machine à laver et choisir un programme d’eau chaude, en ajoutant la lessive normale et 3/4 tasse d’eau de Javel.

N’oubliez pas qu’il est important de séparer les vêtements afin que tous les vêtements résistent à la température élevée de l’eau et de l’eau de Javel.

Si vous ne souhaitez pas utiliser d’eau de Javel, vous pouvez également pré-traiter les chaussettes avec d’autres détachants commerciaux., par exemple ceux formulés avec de l’oxygène actif. Après avoir utilisé ces produits comme indiqué par le fabricant, lavez normalement pour voir le résultat.

Ces remèdes peuvent ne pas suffire à garder vos chaussettes blanches. Dans ce cas, une autre possibilité est de les blanchir en suivant les étapes que nous indiquons dans cet article. Vous pouvez le faire avec du bicarbonate de soude, du peroxyde d’hydrogène, du citron et d’autres méthodes naturelles.