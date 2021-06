Astuces pour l’impôt sur le revenu : comment planifier intelligemment pour avoir plus d’argent en main grâce au salaire chaque mois

Trucs et astuces pour économiser l’impôt sur le revenu 2021. Image représentative/Pexels.

Planification fiscale : la pandémie de Covid-19 a durement frappé la classe des salariés. Le verrouillage a entraîné des réductions de salaire et même des pertes d’emplois pour des lakhs d’employés l’année dernière. Même les travailleurs du secteur informel ont été durement touchés par la pandémie et les blocages qui ont suivi. Nous avons toujours cru à l’importance d’avoir plus d’argent en main pour faire face à toute crise. Cependant, la pandémie a contribué à renforcer cette idée, probablement comme jamais auparavant pour la nouvelle génération. Même les experts pensent que les personnes salariées devraient tirer les leçons de la pandémie et commencer à investir pour créer un fonds de prévoyance.

L’investissement d’urgence doit être effectué dans des fonds liquides afin qu’il puisse être racheté immédiatement lorsque le besoin s’en fait sentir. Le montant idéal du fonds de prévoyance devrait être égal à six fois votre salaire/revenu mensuel. Au cours du nouvel exercice, les blocages dans plusieurs États ont de nouveau obligé les gens à rechercher des moyens d’augmenter le flux mensuel d’argent en main. Une bonne planification fiscale peut aider dans cette direction.

Archit Gupta, fondateur et PDG de ClearTax, suggère que les particuliers doivent gérer leurs revenus et leurs investissements pour économiser sur les impôts. Cela leur laissera plus d’argent en main

« La nouvelle année financière est en cours, et vous devez gérer vos revenus et vos investissements pour économiser sur les impôts. Les employeurs retiennent à l’avance les taxes applicables sur le salaire versé à leurs employés. Vous devez évaluer le total de vos revenus attendus pour l’exercice et investir dans des investissements appropriés permettant d’économiser de l’impôt si vous vous attendez à ce que vos revenus dépassent la limite imposable », a déclaré Gupta à FE Online.

Gupta a en outre déclaré que vous devez choisir des investissements éligibles à la déduction fiscale de la section 80C jusqu’à Rs 1,5 lakh par an, en fonction de vos objectifs d’investissement et de votre tolérance au risque. Par exemple, il a déclaré qu’un investisseur prudent peut investir dans PPF ou NSC, tandis qu’un investisseur agressif peut opter pour ELSS, qui investit principalement dans des actions.

« Les salariés vivant dans un logement locatif peuvent prétendre à l’allocation logement ou HRA. Vous bénéficiez d’une déduction d’impôt jusqu’à concurrence d’un montant prescrit selon certaines conditions. Vous pouvez économiser des impôts sur les primes d’assurance maladie en vertu de la section 80D et vous avez droit à une déduction fiscale sur les intérêts des prêts immobiliers jusqu’à Rs 2 lakh par an », a déclaré Gupta.

Les personnes salariées doivent soumettre à temps une preuve d’économie d’impôt à leur RH afin que TDS ne soit pas déduit inutilement de leur salaire. Le service comptable ne calcule les taxes qu’après réception d’un justificatif d’économie d’impôt.

“En vous assurant que vous avez effectué la planification fiscale requise et informé votre employeur, vous garantirez que TDS déduit sur votre salaire correspond à vos objectifs d’économie d’impôt, cela vous laissera plus d’argent en main”, a déclaré Gupta.

Sujit Bangar, fondateur de Taxbuddy.com, a déclaré que la meilleure leçon à tirer de l’année 2020 concerne les investissements disciplinés. Le manque de discipline financière a causé l’impuissance en 2020. « Lorsque l’avenir est incertain, seules vos bonnes actions passées d’épargne et d’investissement pourraient vous sauver. »

On dit qu’en cas de crise « l’argent est roi ». Par conséquent, a déclaré Bangar. l’objectif majeur de la planification fiscale en ces temps devrait être d’assurer un salaire plus en main afin qu’il soit possible d’économiser de l’argent.

Habituellement, nous commençons à penser à la planification fiscale à la fin de l’exercice. Par exemple, au mois de février. A cette époque, nous n’avons en main que deux mois de revenus pour investir dans des économies d’impôt. De plus, de nombreuses dépenses de fin d’année s’accumulent également à ce moment-là. En conséquence, nous finissons par faire une planification fiscale moins optimisée.

Par conséquent, pour augmenter le remboursement, vous devez planifier vos impôts de manière à maximiser les économies d’impôt avec un minimum de sorties de fonds.

Bangar a suggéré de suivre deux principes en cette période de confinement :

Planifiez vos impôts en mai/juin et utilisez une piste de 11 à 12 mois pour réaliser des économies d’impôt afin d’avoir moins de liquidités. Déterminez combien d’impôts ont déjà été économisés par des choses faites sans le savoir comme les frais de scolarité pour les enfants, etc.

« Les impôts de planification signifient certaines sorties d’argent dans le but d’investir. En raison de la crise COVID, nos besoins en liquidités ont augmenté et nous pourrions avoir besoin de plus de liquidités à disposition. A partir de l’année en cours, le contribuable a l’option d’un nouveau régime fiscal où, sans aucun investissement permettant d’économiser de l’impôt, l’utilisateur peut profiter des avantages de taux d’imposition inférieurs. Enfin, les temps de covid nous ont montré l’importance d’avoir une assurance santé pour soi et sa famille. La loi sur l’impôt sur le revenu prévoit une déduction fiscale u/s 80D pour les primes d’assurance maladie payées pour vous-même et les membres de votre famille. Par conséquent, optez pour une assurance maladie dès que possible si vous n’en avez pas profité jusqu’à présent », a déclaré Bangar à FE Online.

