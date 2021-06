Astuces pour nettoyer la climatisation et la préparer à combattre la chaleur estivale | Vie

Les températures élevées se font déjà sentir. Si vous souhaitez préparer votre climatisation à affronter les chaleurs estivales, prenez note de ces conseils pour la nettoyer et optimiser son fonctionnement.

Malgré le fait que l’été n’est pas encore officiellement arrivé, la chaleur est déjà suffocante dans de nombreuses villes espagnoles, donc, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous allez peut-être commencer à mettre la climatisation sous peu.

Après avoir passé tant de mois sans utiliser fréquemment votre climatiseur, il est conseillé de procéder à un nettoyage complet. De cette façon, vous vous assurez qu’il est en parfait état pour faire face aux températures élevées et que son fonctionnement est optimal.

L’installation d’un climatiseur portable est une solution valable si vous ne souhaitez pas travailler ou si vous souhaitez l’utiliser dans différentes pièces. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour acheter une de ces équipes.

Mais, Comment nettoyer correctement le climatiseur ? Si vous avez des doutes et que vous ne savez pas vraiment quoi faire, prenez note car voici quelques astuces que vous pouvez suivre :

Nettoyer les filtres. Le filtre de climatisation est l’un des composants les plus importants de l’appareil et une attention particulière doit être portée à son entretien. Vous pouvez les trouver en ouvrant la partie avant de la fente, puis en les retirant et en les lavant à l’eau et au savon. N’utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs, et ne rayez pas fortement les fibres du filtre pour ne pas l’endommager. Ensuite, laissez-les bien sécher avant de les remettre en place. Si vous avez besoin d’aide, nous vous expliquons ici comment nettoyer les filtres de climatisation étape par étape. Nettoyer la fente. Les germes ont tendance à s’accumuler dans la climatisation, ce qui peut également provoquer de mauvaises odeurs. Pour éliminer les microbes, nettoyez la fente intérieure en accordant une attention particulière aux grilles et aux parties non électriques. Lorsque vous avez terminé, essuyez. Vérifiez l’unité extérieure. Outre le nettoyage du split, vous devez également faire attention à l’unité extérieure de votre climatiseur. Vérifiez que les entrées d’air et le tuyau de vidange ne sont pas obstrués et nettoyez la batterie d’échange avec une brosse ou avec de l’air sous pression.

Vous envisagez d’acheter un pingouin ? Nous vous expliquons comment choisir un climatiseur portatif pour oublier d’avoir chaud cet été.

Ne négligez pas l’entretien de votre climatisation, car son bon état dépend non seulement de son bon fonctionnement, mais aussi de sa consommation énergétique. Et si vous souhaitez économiser sur votre facture d’électricité, c’est la température idéale pour mettre la climatisation en marche.