Astuces pour nettoyer le barbecue et le laisser impeccable sans trop d’effort | Vie

Tout le monde aime profiter d’un délicieux repas à l’extérieur, mais après, personne ne veut nettoyer le barbecue. Cependant, si vous voulez qu’il dure longtemps, il ne faut pas négliger sa propreté. Prenez note de ces astuces pour le rendre parfait sans trop d’effort.

Avec l’arrivée du beau temps, la saison des grillades est inaugurée. Si vous êtes l’heureux propriétaire de cet outil culinaire, sachez déjà que tout le monde a pour objectif de déguster viandes, poissons et légumes grillés, mais que rares sont ceux qui proposent par la suite de vous aider pour le nettoyage.

A priori, cela peut sembler une tâche complexe et lourde, mais si vous suivez les conseils des experts, cela ne doit pas prendre trop de temps. Nous allons vous en dire astuces pour nettoyer le barbecue et le laisser impeccable sans trop d’effort à vous de les mettre en pratique.

Bien que le conteneur de braises soit la zone la plus sale, paradoxalement c’est la plus facile à nettoyer. Il vous suffit d’attendre qu’il refroidisse, puis d’utiliser une brosse pour enlever les cendres.

Le gril est l’élément qui peut vous donner le plus de maux de tête, mais ne vous inquiétez pas car il existe des solutions pour rendre cette tâche aussi simple que possible. La première chose sur laquelle vous devez être clair est le matériau dans lequel il est fabriqué. Les plus courants sont porcelaine, fonte ou acier inoxydable.

Grilles en porcelaine ils doivent être nettoyés avec une brosse en nylon ou à poils doux, sinon le matériau risque de se rayer et de rouiller. Les fonte Ils sont très résistants et peuvent être nettoyés avec des brosses à poils métalliques, et nous recommandons de les frotter avec de l’huile végétale à la fin pour éviter qu’ils ne rouillent. Grilles en acier inoxydableEnfin, ils sont également résistants et peuvent être nettoyés avec différents outils, avec l’avantage d’être moins sujets à l’oxydation.

La brosse de nettoyage classique pour barbecue est celle avec des poils métalliques et est très pratique, car elle vous permet d’éliminer les restes de nourriture coincés avec peu d’effort. Cependant, ils peuvent être dangereux, car les poils peuvent se détacher et coller au gril, collant plus tard à la nourriture.

Si peu importe combien vous frottez, vous ne parvenez pas à enlever la saleté d’un pot brûlé, avec cette astuce virale, vous y parviendrez en quelques minutes et sans aucun effort.

Si vous souhaitez éviter ce risque, d’autres outils de nettoyage que vous pouvez utiliser incluent une feuille d’aluminium froissée, un tampon à récurer en nylon ou une pierre ponce spéciale pour nettoyer les grilles.

Voilà quelque Astuces simples pour nettoyer votre barbecue:

Brûle les restes de nourriture. S’il y a des restes de nourriture coincés, vous pouvez utiliser le feu pour les carboniser et les retirer. Lorsqu’ils ont brûlé, faites fonctionner la brosse de nettoyage du barbecue pour éliminer tous les débris. Eau chaude et savon. Il est recommandé de frotter le gril avec de l’eau chaude savonneuse au moins une fois par mois. Pour ce faire, laissez-les tremper dans de l’eau chaude savonneuse pendant une heure, rincez-les et utilisez la brosse pour éliminer tout résidu. Le vinaigre. Une autre alternative consiste à utiliser une solution à base de vinaigre. Mélangez deux tasses d’eau et deux tasses de vinaigre dans un vaporisateur, vaporisez le gril et laissez reposer 10 minutes. Ensuite, brossez pour enlever les débris. Le rinçage n’est pas nécessaire.