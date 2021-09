Astuces pour nettoyer le tapis et le garder exempt de poussière, de germes et de saleté | La vie

Les tapis sont beaux et pratiques : ils décorent notre maison et protègent nos sols, mais il est difficile de les garder à l’abri de la poussière et de la saleté. Notez ces astuces pour les nettoyer avec peu d’effort.

Pour réchauffer une pièce, masquer les imperfections des sols ou éviter qu’ils ne s’abîment, un tapis est une solution décorative parfaite. Il est idéal aussi bien pour le salon que pour la salle à manger, la chambre des enfants ou la chambre, et en plus d’habiller les sols ils les protègent aussi, c’est donc un élément très pratique.

Bien que les tapis soient pratiques et beaux, ils ne sont pas tous des avantages. Ils sont un aimant pour la poussière, les poils d’animaux, les germes et toutes sortes de saletés, ils nécessitent donc un entretien minutieux.

Avoir un aspirateur robot est d’une grande aide pour effectuer le nettoyage quotidien, mais bien qu’il soit très important de l’aspirer quotidiennement, cela ne suffit pas et il est nécessaire d’effectuer d’autres tâches pour son bon entretien.

Et, pour éviter l’accumulation de bactéries, il faut le désinfecter périodiquement. De plus, il est également nécessaire de traiter les taches qui apparaissent et d’effectuer un nettoyage en profondeur de temps en temps.

Prenez note de ces astuces de nettoyage de tapis et gardez-le à l’abri de la poussière, des germes et de la saleté :

Passer l’aspirateur quotidiennement. Empêchez la saleté de s’accumuler sur le tapis en passant l’aspirateur tous les jours, soit avec le robot aspirateur, soit avec un aspirateur classique. Utilisez la puissance appropriée pour le type de tapis pour être efficace. Désinfectez-le souvent. Utilisez un produit désinfectant commercial sans danger pour les tapis ou des remèdes maison, comme saupoudrer de bicarbonate de soude et de sel ou vaporiser du vinaigre de nettoyage. Évitez de manger près du tapis. Pour éviter la propagation des germes, évitez de manger près du tapis. Lavez-le et séchez-le au soleil tous les six mois. Il est conseillé de laver le tapis et de le sécher au soleil tous les six mois pour bien éliminer les germes. Suivez les instructions de lavage du fabricant pour éviter d’endommager le tissu, ou apportez-les au pressing si vous ne savez pas comment les laver à la maison. Assurez-vous d’avoir le bon aspirateur. Selon le matériau et la longueur du poil du tapis vous aurez besoin d’un aspirateur plus ou moins puissant. Vérifiez que votre appareil est adapté au nettoyage de votre type de moquette.

Si vous mettez en pratique ces conseils simples, vous pouvez profiter de votre tapis avec l’assurance que votre maison est exempte de poussière et de microbes. Bien sûr, comme nous l’avons dit, la cohérence est importante, car la saleté s’accumule d’un jour à l’autre.