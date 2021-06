Astuces pour nettoyer les taches de canapé facilement et avec peu d’effort | Vie

Si votre canapé est très sale et a besoin d’un nettoyage urgent, faites attention car nous allons vous montrer quelques astuces pour nettoyer les taches facilement et avec peu d’effort.

Avec le lit, le canapé est l’un des endroits de notre maison où nous passons le plus de temps. Comme toute la famille, les animaux domestiques et les visiteurs y sont assis, c’est aussi l’un des endroits les plus sales de notre maison avec 12 fois plus de bactéries que les toilettes.

Pour cette raison, il est très important de nettoyer le canapé fréquemment, même lorsque les taches ne sont pas visibles à l’œil nu. Retirez les coussins et secouez-les, aspirez les restes de nourriture et de poussière qui se cachent entre les plis du tissu et appliquez des désinfectants ou des nettoyeurs vapeur pour éliminer les acariens et les bactéries chaque fois que le tissu s’y prête.

Nettoyer un canapé qui n’a pas de taches n’a pas de plus grand mystère mais, Que faire quand il est taché ? Dans ce cas, les options dont vous disposez dépendent du matériau dans lequel il est fabriqué. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le nettoyage sur l’étiquette du fabricant, et si vous ne savez pas ce que signifient les symboles de lavage, vous pouvez le vérifier ici.

Ici, nous vous racontons quelques astuces pour nettoyer les taches d’un canapé en tissu:

Détachant commercial. Sur le marché, vous pouvez trouver toutes sortes de détachants pour tissus et tissus d’ameublement. Jetez un œil aux options disponibles et choisissez la plus adaptée en fonction des caractéristiques du tissu de votre canapé (délicatesse, couleur, etc.). Bicarbonate de soude et vinaigre. Si vous préférez vous passer de produits commerciaux, il existe également plusieurs remèdes maison pour nettoyer les taches de canapé. Le mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre est bien connu dans le domaine du nettoyage et vous permettra d’enlever les taches de votre canapé. Faites une pâte avec du vinaigre et du bicarbonate de soude, appliquez-la sur la tache, laissez-la agir puis retirez les restes avec un chiffon ou une brosse douce. Passer l’aspirateur si nécessaire. Du savon à vaisselle et de l’eau. Vous pouvez également essayer de diluer un peu de savon à vaisselle dans de l’eau, de frotter la tache avec un chiffon humide, puis de rincer. Renouveler l’opération si la tache résiste. Sel et jus de citron. Cette solution est particulièrement efficace en cas de taches de graisse. Mélangez du jus de citron avec un peu de sel et frottez sur la tache. Laissez agir quelques minutes et rincez avec un chiffon humide. Bien entendu, n’utilisez pas cette option si votre canapé a des couleurs vives, car ce mélange a des propriétés blanchissantes.

Dans le cas où votre canapé est trop taché et que ces astuces ne suffisent pas, consultez les instructions du fabricant. S’il est amovible, il est préférable d’enlever les housses et de les laver en machine à laver en suivant les instructions sur les étiquettes, sinon le tissu risque de rétrécir et vous ne pourrez alors pas remettre les housses en place.