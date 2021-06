Astuces pour nettoyer les taches de matelas facilement et efficacement | Vie

Si votre matelas est sale et que vous ne savez pas quoi faire, faites attention car nous allons passer en revue quelques astuces pour nettoyer les taches du matelas de manière simple, efficace et avec peu d’effort.

Le nettoyage du matelas fait partie des tâches ménagères que nous effectuons bien moins que ce que recommandent les experts. Nous passons une grande partie de notre temps au lit et la science a déjà montré qu’il est beaucoup plus sale qu’on ne le pense, il est donc important de ne pas négliger son hygiène.

En plus de changer les draps avec une fréquence d’au moins une fois par semaine, les experts recommandent de nettoyer le matelas au moins deux fois par an. Pour effectuer cette tâche efficacement, vous pouvez utiliser un aspirateur conventionnel ou un aspirateur à acariens. De plus, vous avez la possibilité de le désinfecter avec des produits spécifiques pour éliminer les germes des tissus, comme celui de Mercadona, ou en utilisant d’autres méthodes traditionnelles, par exemple en saupoudrant de bicarbonate de soude.

Mais comment nettoyer les taches de matelas ? Si vous n’avez pas de housse de protection, il est très facile pour toutes sortes de saletés d’atteindre la surface du matelas. Les feuilles ne vous protègent que partiellement, car elles n’empêchent pas les liquides de s’infiltrer. Par conséquent, si vous n’avez pas de housse, il est très facile que votre matelas finisse par se tacher.

Voilà quelque astuces pour nettoyer les taches de matelas ça peut t’aider :

Vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Le mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de sodium est très polyvalent dans le domaine du nettoyage, et dans ce cas il est efficace pour enlever les taches du matelas. Vaporisez la tache avec du vinaigre dilué dans de l’eau dans un flacon pulvérisateur, puis saupoudrez de bicarbonate de soude, frottez avec une brosse douce et laissez sécher ou utilisez un sèche-cheveux pour éliminer toute humidité. Enfin, aspirez l’excès de bicarbonate de soude. Peroxyde d’hydrogène, bicarbonate de sodium et détergent liquide. Une autre astuce pour nettoyer les taches sur le matelas consiste à mélanger du bicarbonate de soude, du détergent à lessive liquide et du peroxyde d’hydrogène. Appliquer le mélange sur la tache à l’aide d’un flacon pulvérisateur, frotter avec une brosse douce et laisser sécher. Pour finir, retirez l’excédent de produit et laissez sécher ou utilisez un sèche-cheveux pour éliminer toute l’humidité.

Ammoniac dilué dans l’eau. Ceci est particulièrement efficace avec les taches de sang. Diluer l’ammoniaque avec de l’eau et frotter la tache jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Ensuite, laissez sécher ou utilisez un sèche-cheveux. Du talc et de l’eau. Faites une pâte avec du talc et de l’eau et appliquez-la sur la tache. Laissez sécher le mélange, frottez les restes avec une brosse, puis passez l’aspirateur pour enlever toute la poudre de talc.