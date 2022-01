Astuces pour organiser et retoucher sans effort toutes les photos que vous avez prises ce Noël | La technologie

On sait déjà que les photos que l’on prend à Noël sont plus attachantes qu’à d’autres moments de l’année et que l’on en prend généralement pas mal. Eh bien, aujourd’hui, nous allons voir comment nous pouvons les faire mieux fonctionner et les organiser de la meilleure façon possible.

Au moment de Noël, nous voyons des amis et de la famille que nous n’avons pas vus depuis longtemps, la chose typique étant de prendre de nombreuses photos ensemble, de prendre quelques instantanés du moment et quelques selfies avec tous.

Comme nous allons prendre beaucoup de photos, le mieux est de savoir les prendre pour qu’elles ressortent le mieux possible, en plus de savoir exactement comment les organiser pour ne pas en manquer, car de nombreuses fois nous en prenons tellement, qu’à la fin nous avons tout sauvagement désorganisé.

Le mieux est de savoir comment améliorer nos photographies et en même temps savoir comment les organiser au mieux.

Conseils pour prendre les meilleures photos à Noël

Si nous voulons prendre de bonnes photos, nous pouvons utiliser quelques astuces, surtout si nous ne sommes pas des experts en photographie, car, si nous savons gérer le mode Pro que la grande majorité des smartphones apportent aujourd’hui, nous pouvons prendre des instantanés d’un superlatif. niveau.

Mais comme la plupart d’entre nous ne sont pas des experts en photographie, il est préférable de prendre en compte certaines trucs ou astuces, car de nos jours les photos sont prises avec le terminal mobile.

Mode automatique: la meilleure façon de prendre des photos et plus avec les téléphones d’aujourd’hui (beaucoup d’entre eux avec AI pour les photos) est d’utiliser le mode automatique de l’appareil photo du smartphone, car il gérera tout et s’adaptera au mieux à la situation. Utiliser le flash à l’intérieur: Bien qu’il soit souvent le grand oublié, dans de nombreux cas, le flash peut nous aider beaucoup dans les photos avec une faible luminosité à l’intérieur. Utiliser le mode nuit: si votre terminal dispose du Mode Nuit, n’hésitez pas à l’utiliser, car ce que vous gagnez avec ce mode est beaucoup, résultant en de bien meilleures photos. Si vous pouvez utiliser un trépied: il est clair que ce ne sera pas toujours possible, mais si l’on veut des photos d’une qualité supplémentaire, l’utilisation d’un trépied garantit l’absence de mouvement et une meilleure utilisation de la mise au point de l’appareil photo du smartphone. Eviter les reflets: cela signifie que vous ne prenez pas en photo une personne avec une vitre derrière, surtout si vous allez utiliser le flash. Mais il est également conseillé de ne mettre personne devant le soleil, car la photo sera assez mauvaise. Ce sont des détails auxquels nous devons être attentifs. Mode portrait: Si vous allez prendre un selfie, dans la grande majorité du temps, le mode Portrait rendra notre peau beaucoup plus belle, c’est donc fortement recommandé. Selfie grand angle: en continuant avec les selfies, si vous allez beaucoup sortir et que votre mobile le permet, utilisez le mode grand angle, car cela élargira le champ d’action de la photographie. Effet bokeh: Bien sûr, si l’effet de flou est dans les options de notre appareil photo, vous pouvez l’utiliser, car il y a des photos beaucoup plus spectaculaires, surtout si le téléphone le gère correctement.

Modifier des photos

Si vous possédez déjà les photos et que vous avez besoin de leur donner une touche plus professionnelle, distinctive ou amusante, vous pouvez toujours utiliser des applications pour votre smartphone ou des programmes pour PC.

Évidemment, l’option informatique vous permettra, dans de nombreux cas, d’obtenir de meilleurs résultats car ils auront plus d’options, même si normalement, il faut plus de connaissances que dans les applications pour téléphone.

Depuis le téléphone

Nous avons certaines applications à notre disposition pour pouvoir retoucher les photos que nous prenons depuis le terminal mobile lui-même, ce qui peut souvent être très pratique et rapide.

Certains des principaux et les plus utilisés sont:

Snapseed: l’une des meilleures applications pour retoucher des photos qui nous permet d’éditer même des photos au format RAW. Il est très facile à utiliser et vous permet de retoucher de la saturation, de la couleur ou de la netteté de la photo à la qualité de la photo elle-même. VSCO: est l’une des applications de retouche photo les plus populaires aujourd’hui. Dans ce cas, nous avons un grand nombre de filtres, certains d’entre eux vraiment spectaculaires, en plus de vous permettre de retoucher la photo dans un autre paramètre. Polaire: une autre application qui base son offre essentiellement sur des filtres et qui est égale ou plus puissante que le bien connu VSCO dont nous venons de vous parler. Nous avons des tonnes de filtres, vous pourriez même en considérer trop, car c’est un peu écrasant. Pixlr: cette application populaire nous permet non seulement de retoucher n’importe quel type d’image dans le bon sens, y compris la possibilité de faire des montages ou des collages avec nos photos.

De l’ordinateur

Il se peut que vous préfériez éditer vos photos depuis l’ordinateur, il existe donc également des applications, au-delà du bien connu PhotoShop, avec lesquelles nous pouvons éditer des photos de manière plus ou moins simple.

Ceux qui nous semblent les plus efficaces sont :

PhotoScape X: est un outil très complet avec lequel nous pouvons créer des retouches de base telles que la modification de la couleur, du contraste ou de la luminosité, voire des transformations, des filtres, des figures ou des collages, tout en étant compatible avec les fichiers RAW. Éditeur de photos PicsArt: Cet éditeur de photos est très populaire en plus d’être extrêmement complet, ainsi que des vidéos. Nous pouvons générer des collages, des effets visuels et même adapter les photos afin qu’elles aient les meilleures mesures sur les différents réseaux sociaux. Toile: En plus d’avoir une excellente application pour les appareils mobiles, Canva fonctionne également sur ordinateur et avec les mêmes filtres, astuces, options et outils que la version smartphone. Pinta: c’est comme avoir Paint, mais avec plus d’options, vous comprendrez donc à quel point il est facile d’utiliser ce logiciel. Nous l’avons inclus car étant si facile à utiliser, n’importe qui pourra faire des ajustements avec, bien que nous ne puissions pas nous attendre à ce qu’il soit excessivement puissant, bien qu’il intègre des effets, par exemple.

Organiser nos photos

Il existe plusieurs façons d’organiser les photos que nous avons sur notre appareil mobile, en plus de certains conseils qui seront utiles pour que tout soit plus facilement à portée de main.

Pour bien organiser nos photos, il est préférable de suivre certains conseils dans un premier temps, car ceux-ci peuvent nous aider beaucoup.

Créer des dossiers: que l’on ait les photos sur le smartphone ou sur l’ordinateur, le mieux est de créer des dossiers et de les placer pour pouvoir identifier tout de suite ce qu’il y a dans chacun d’entre eux. On peut les organiser par dates, par lieux ou en mettant le nom précis de l’objet de ces photographies, sans tourner autour du pot. Téléchargez souvent: Cela peut être intéressant, puisque si on transporte l’essentiel sur le smartphone, ce sera moins salissant. Le reste peut être enregistré dans un dossier créé spécialement pour cela, rempli de sous-dossiers avec tout ce que nous voulons indiquer sur les photos. Servez-nous des services cloud: En continuant avec l’exemple précédent, nous pouvons synchroniser les photos que nous avons sur l’ordinateur avec notre cloud (Drive, Dropbox ou One Drive entre autres) et ainsi pouvoir les voir sur le smartphone, mais sans affecter le stockage de notre mobile appareil. Avec la possibilité que si à un moment donné nous en avons besoin, nous pouvons toujours le télécharger. Applications de la galerie: si nous n’aimons pas l’application Galerie sur notre téléphone ou si elle n’organise pas bien les photos, nous pouvons en utiliser d’autres comme F-Stop Gallery, Gallery Go ou Simple Gallery.

Après avoir lu l’intégralité de l’article, vous disposez déjà de nombreux autres arguments qui vous aideront à prendre de meilleures photos, à savoir comment les retoucher d’une meilleure manière et à avoir un contrôle beaucoup plus organisé sur toutes ces photos que nous prenons tous lors de fêtes aussi importantes que sont le Noël.

Dites-nous ce qui vous a le plus aidé ou quel outil vous avez le plus aimé sur nos réseaux sociaux, nous sommes ravis d’avoir votre avis.