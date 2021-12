Astuces pour perdre du poids | Astuces pour éliminer les graisses selon votre type de ventre

02/12/2021 à 16:15 CET

La La graisse localisée dans les zones du corps telles que l’abdomen peut être très difficile à éliminer. On pense souvent qu’un régime simple est suffisant pour éliminer tous les types de graisses, mais celle qui reste dans la région intestinale peut être désirée même avec une alimentation saine. Ainsi, savoir quel type d’abdomen nous avons est essentiel pour savoir quelles mesures prendre pour en finir avec les kilos en trop. Précise.

Stresser l’abdomen

Ils sont facilement détectables car le poids ne s’accumule que dans la zone du diaphragme et dans la région ombilicale.

Il apparaît chez les personnes très perfectionnistes et très responsables dans leur travail, ce qui leur cause un tel stress et ce type de ventre. Ces personnes ont généralement des associés problèmes d’insomnie et problèmes digestifs comme le côlon irritable ou les ulcères qui sont causés par la même cause, le stress. Cela est également généralement lié à une alimentation rapide, à l’adoption d’aliments malsains et à l’abus de boissons stimulantes telles que le café ou le thé qui non seulement n’aident pas le problème mais l’aggravent également.

Comment enlever l’abdomen par le stress?

Puisque la cause principale est le stress, l’idéal est essayez de le combattre avec des techniques de relaxation et, surtout, avec des exercices de routine (dans la mesure du possible évitez les exercices cardiovasculaires excessifs et penchez-vous vers le Pilates, le yoga)

Comme une autre cause est le manque de sommeil, vous devez travailler pour acquérir une certaine des habitudes de sommeil saines et un minimum de 7 heures de sommeil.

Avoir une bonne alimentation comprenant des aliments riches en tryptophane qui nous aident à nous sentir mieux et à réduire le stress : noix comme les amandes, le poisson (principalement bleu), les viandes maigres (poulet et dinde), les œufs (principalement le jaune), les fruits comme l’ananas ou les légumes comme l’artichaut ou le cresson.

Évitez la consommation excessive de boissons excitantes : café, thé, cola.

Pneu abdomen

Ce type d’abdomen souffre ces gens qui restent assis pendant de nombreuses heures et ils ne font pratiquement pas d’exercice en plus d’avoir une alimentation basée principalement sur les glucides.

Comment l’enlever ?

La première chose est de manger sainement en réduisant la consommation de glucides et en augmentant la consommation de fruits, légumes, viande et poisson.

Faire de l’exercice. Ce type de ventre Elle est aussi généralement associée à une plus grande accumulation de graisse dans les jambes et les hanches Par conséquent, le type de sport le plus recommandé sera le cardio-vasculaire.

S’il y a une consommation excessive d’alcool il faudra notamment la réduire pour voir des résultats.

Le bas de l’abdomen

Ce type d’abdomen est associé à des personnes hautement qualifiées avec des carrières et des postes très exigeants, accro à la gym et qui suivent le même régime depuis longtemps.

Généralement, son origine réside dans un excès d’exercice pour les abdominaux et des heures de gym inefficaces.

Comment l’enlever ?

La première chose que nous devons faire est de modifier ce régime que nous faisons depuis si longtemps sans résultats. Il faut introduire beaucoup plus de fibres, de légumes à feuilles larges et réduire la consommation de protéines, qui dans ces cas est généralement excessive.

Une bonne hydratation est essentielle. Vous devez boire au moins 2 à 2,5 litres d’eau par jour.

Laissez les exercices abdominaux tels qu’ils sont effectués car ils ne sont pas efficaces.

Ventre de femme enceinte

Ce type d’abdomen est généralement fréquent chez les mères qui ont eu un bébé et il leur reste peu de temps pour s’occuper d’eux sans que cela signifie qu’ils ne se soucient pas de leur apparence physique.

Comment l’enlever ?

La première chose à faire est de laisser au corps le temps de s’adapter à sa nouvelle situation, un minimum de 6 à 8 semaines. Faire de l’exercice de manière excessive et prématurée ne vous permettra pas de retrouver votre silhouette plus tôt. Ici, ils sont très importants exercices pour travailler le plancher pelvien.

Portez un bon alimentation post-partum où des aliments tels que les poissons gras doivent être inclus (riches en oméga 3 et 6 et en avocat, qui a été démontré pour vous aider à perdre du poids après l’accouchement en raison de son influence hormonale).

Abdomen distendu

Les personnes atteintes de ce type d’abdomen se réveillent le matin avec un ventre plat gonflement tout au long de l’après-midi. Elle touche les deux sexes et n’est pas liée au surpoids puisqu’elle apparaît également chez les personnes minces.

L’origine peut être dans plusieurs causes : stress, manger trop vite, ou allergies ou intolérances à certains aliments.

Comment l’enlever ?

La première et la plus importante est jeter s’il y a un certain type d’allergie ou d’intolérance alimentaire pour être en mesure d’exclure cet aliment de l’alimentation.

Avoir de bonnes habitudes alimentaires qui nous permettent d’avoir une meilleure digestion. Par exemple: manger lentement, bien mastiquer et manger beaucoup de fruits, de légumes et de fibres dans notre vie quotidienne.

À certaines occasions et en raison des effets secondaires de la prise précédente d’antibiotiques, nous pouvons avoir un déséquilibre de notre flore intestinale qui peut également être la cause de cette inflammation de l’abdomen.

Abdomen postural

Ce type d’abdomen est causé par le fait devoir s’asseoir pendant de nombreuses heures ce qui provoque une perte de tonus musculaire dans l’abdomen.

Comment l’enlever ?

En position assise, tenez dos droit avec abdos serrés. Petit à petit, cela vous aidera à retrouver le tonus musculaire perdu.

Abdomen à transit intestinal lent

Ce type d’abdomen est commun dans les personnes qui souffrent de constipation et de transit intestinal lent. Lorsqu’il n’y a pas de selles adéquates, l’abdomen se dilate, accumulant non seulement les matières fécales, mais aussi les gaz et l’eau.

Comment l’enlever ?

Nous devons suivre un régime qui comprend des aliments riches en fibres et qui nous permettent d’accélérer ce transit intestinal : Riz complet, céréales comme l’avoine et le son, épinards, kiwi…

Il est très important d’éduquer nos intestins et d’aller aux toilettes quotidiennement.

Abdomen liquide

Ce type d’abdomen est vu dans les personnes qui n’ont pas une fonction rénale appropriée. Cela fait qu’il n’y a pas d’élimination des fluides et des toxines du corps et que ceux-ci s’accumulent dans différentes parties du corps, l’une d’entre elles étant l’abdomen.

Comment l’enlever ?

La première chose à faire est d’écarter qu’il existe une pathologie qui le justifie.

Dans le cas de ne trouver aucune pathologie, il est recommandé buvez 2 litres d’eau par jour et réduisez la consommation d’aliments riches en sodium: crustacés, poissons comme la sole, les sardines ou les anchois, entre autres.