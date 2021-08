Astuces pour télétravailler quand il fait très chaud | Vie

Plein mois d’août. 40 degrés à l’ombre. Et vous travaillez devant un ordinateur. Comment éviter d’affecter les performances ?

Le télétravail Il s’est installé ces derniers mois, mais comme vous l’aurez vu si vous devez le pratiquer, l’été ajoute une difficulté supplémentaire : la chaleur.

Il fait chaud dans tous les travaux, mais si vous le faites à domicile, vous devrez presque certainement utiliser un ordinateur, et Les PC sont chauds… très chauds.

A cela s’ajoute l’atmosphère suffocante, la somnolence, cette pensée fugitive qui vous dit que vous devriez être sur la plage et ne pas travailler… Que pouvons-nous faire pour la chaleur intense n’affecte pas les performances? Heureusement qu’il y a des Conseils d’experts pour le télétravail en été, ce qui peut nous être très utile.

Society Insurance en sait beaucoup sur les congés de maladie pour coup de chaleur, et c’est pourquoi ils recommandent de prendre les mesures suivantes.

Utiliser un chiffon humide

Mouillez un torchon avec de l’eau fraîche, roulez-le en écharpe et mets-le autour de ton cou, ou sur la nuque.

Si cela vous dérange de l’avoir autour du cou, laissez-le sur la table et frottez-le sur votre visage toutes les 10 à 15 minutes.

Hydratez-vous toutes les 15 à 20 minutes

Notre corps combat efficacement la chaleur s’il est bien hydraté. Vous éviterez la somnolence au travail si vous buvez quelques gorgées d’eau toutes les 15 à 20 minutes.

Ne buvez pas ces liquides

Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des liquides qui déshydratent, et ils vous donnent plus de sensation de chaleur que vous ne le pensez. Vous voudrez peut-être un thé glacé ou un café glacé en été, mais ils peuvent faire plus de mal qu’ils n’aident.

S’il fait très chaud et que vous travaillez évitez le thé, le café, l’alcool et les boissons sucrées.

Réduire la taille des repas

Ne mangez pas beaucoup pendant le déjeuner ou le dîner. De meilleures petites quantités réparties tout au long de la journée. Prenez des fruits riches en fibres et des jus naturels. Évitez les aliments riches en protéines.

Portez des vêtements appropriés

A l’intérieur de la maison ce n’est pas si important, mais si vous télétravaillez dans le jardin en plein jour, ou à côté d’une fenêtre, portez des vêtements légers, aérés et de couleur claire, qui soulagent la chaleur.

Ralentir

Quand il fait très chaud, notre corps et notre cerveau ont du mal à travailler à 100%. Au lieu de vous battre ou d’essayer de faire beaucoup de choses en peu de temps, il vaut mieux travailler à un rythme plus lent, mais sans pause.

Vous devez trouver un rythme qui ne vous submerge pas, mais qui ne vous arrête pas non plus.

Planifiez de longues pauses

Si possible, entrecouper des heures de travail avec des pauses d’une demi-heure ou d’une heure, et pendant ce temps prendre une douche froide, nager dans la piscine, ou simplement se détendre devant le ventilateur…

Avec ces Conseils pour le télétravail par temps chaud, c’est sûr que vous le prendrez beaucoup mieux. Réconforter!