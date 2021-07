Astuces pour trouver des vols pas chers sur Internet | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les conseils dont nous allons parler dans cet article vous aideront à vous assurer que les vols que vous avez projetés sont peut être moins cher Et de cette façon, dépensez l’argent restant pour des choses plus importantes dont vous avez besoin pour passer les meilleures vacances.

Évidemment, aucun des conseils que nous allons vous donner n’est infaillible et le meilleur moyen d’économiser le plus d’argent possible peut être le combinaison de plusieurs trucs et astuces que nous verrons ensuite.

Inscrivez-vous GRATUITEMENT dans la communauté technologique la plus influente et profitez de contenus exclusifs, de concours, de newsletters et bien plus encore…

Trucs et astuces pour voler pas cher :

Compagnies aériennes à bas prix

Comme c’est normal, quand on va chercher des vols pas chers il faut toujours regarder les appels Compagnies aériennes low-cost, c’est-à-dire ceux qui ont toujours les prix les plus bas.

Cela ne signifie pas qu’ils abandonnent quoi que ce soit en termes de sécurité envers le passager, mais cela signifie qu’il y aura certains détails concernant le confort qui peut être légèrement affecté.

Les principales compagnies aériennes Low-Cost en Espagne sont Vueling, Iberia Express ou easyJet. La première chose est de regarder votre pages Web et observez les offres qu’ils nous proposent.

Moteurs de recherche de vols

Après avoir consulté les sites Web des compagnies aériennes, vous pouvez choisir d’aller sur des pages spécialisées dans la recherche de vols, pouvant mettre différents types de filtres, parmi lesquelles se trouvent les options les moins chères.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ce sont des moteurs de recherche qui se consacrent à scanner d’autres sites Web, y compris ceux des compagnies aériennes, pour trouver les vols qui répondent aux paramètres que nous avons définis.

Si nous lui demandons de nous trouver le moins cher, c’est ce qu’il nous montrera, dans de nombreuses possibilités avec et sans transbordement. Il y a même des moments où ils ont un accord avec un opérateur aérien et ils vous accordent une sorte de rabais supplémentaire. C’est pourquoi il est si pratique de voir ces moteurs de recherche.

En Espagne, les principaux sites de ce type sont :

Nous devons être flexibles avec la date et la destination

Nous comprenons qu’être flexible avec la destination peut être plus compliqué, car, si c’est pour vos vacances, déménager serait un vrai casse-tête.

Mais il peut arriver qu’au même endroit ou dans la même zone il y ait deux aéroports et que l’un d’eux soit moins cher que l’autre, la logique est donc d’acquérir le billet moins cher.

Nous pouvons également être flexible avec date de sortie. Autrement dit, si en sortant demain on économise une bonne somme d’argent, beaucoup d’entre nous pourraient attendre une journée sans problème afin d’avoir les poches beaucoup plus pleines.

Lorsque nous recherchons l’un des sites Web que nous avons vus auparavant, nous pouvons toujours mettre un filtre indiquant que vous pouvez trouver des résultats de jours différents auquel nous avons mis au début. Tout dépendra de l’argent que nous parviendrons à économiser.

Voyager quand personne ne veut

Un autre bon moyen d’obtenir des billets avec une bonne réduction est de rechercher des vols en heures et jours où la plupart ne voyageraient pasSoit parce qu’il est trop tôt, parce que le vol arrive trop tard ou encore parce qu’il part en semaine et que nous rentrons aussi par là.

Il y a aussi des offres en jours après des vacances très spécialesPuisque la plupart des gens ne bougent pas quand cela arrive. Par exemple, après Pâques, il y a généralement de bonnes affaires. Tous les sites Web dont nous vous avons parlé nous serviront dans cette tâche.

Deux billets aller simple

Il se peut qu’il soit moins cher pour nous d’acheter deux billets aller simple que ce que nous faisons normalement, c’est acheter un aller-retour.

C’est-à-dire que si nous sommes guidés par les conseils précédents, il se peut que la meilleure chose soit d’acheter un aller simple pour notre départ, puis un autre, qui sera également à sens unique, au moment où nous rentrerons chez nous. .

Cela implique que nous pouvons même acheter un billet de parti avec une entreprise Oui reviens avec un totalement différent, à un moment différent et en économisant de l’argent. C’est une bonne astuce que nous considérons rarement lorsque nous prenons l’avion et où Internet a beaucoup à nous aider.

Vols avec correspondances

Vous pouvez choisir de essayer de faire des liens afin de rendre le vol moins cher à long terme. Cela signifiera plus d’heures d’aéroport, mais si s’arrêter à mi-chemin dans un aéroport spécifique nous permet d’économiser beaucoup d’argent, cela peut être une bonne option.

Vous pouvez utiliser les sites Web dont nous avons déjà parlé pour faire une escale où vous le souhaitez, en voyant toujours le prix final de votre voyage. Au parfois de l’argent est économisé.

Dormir dans un avion est compliqué : les gens, le bruit et l’inconfort des sièges sont des obstacles qui rendent impossible la sieste. Voici quelques conseils pour dormir sur les longs vols.

Le seul inconvénient de ce système est que, si nous perdons le vol en escale, le jeu peut tourner assez mal, puisque nous paierons beaucoup plus cher. Par conséquent, chaque fois que vous faites quelque chose comme ça, il est pratique qu’il y ait suffisamment de temps entre les vols au cas où il y aurait un retard.

Alertes de prix

Sur des sites tels que Skyscanner, Kayak ou Google Flights, cela nous permet créer des alarmes de prix. C’est-à-dire qu’ils nous permettront de savoir quand un vol baisse de prix, bien que l’inconvénient soit que les dates doivent être prédéfinies.

Mais cela peut quand même être une bonne option à savoir, car les prix fluctuent, si nous le faisons bien à l’avance, en plus de nous aider à obtenir des vols moins chers grâce à ces avis.

On peut profiter d’une application appelée Hooper pour savoir quand le meilleur moment dans lequel nous devons réserver un vol qui nous intéresse.

Meilleur moment pour acheter

Il existe plusieurs sites Web qui font une prédiction, basée sur leur base de données des prix qu’un vol a eu ces dernières semaines, afin de vous dire quel sera le prix. moment où ça vaut moins d’argent et prenez-le avec une bonne remise.

Celui que nous aimons le plus est Google Vols, car il a un graphique très bien réalisé, où il communique les hauts et les bas des prix du vol qui nous intéresse et nous dit quand c’est censé être le moment le moins cher pour acheter le billet d’avion.

C’est un bon moyen d’économiser, mais il faut être clair que ce n’est pas un système infaillible, donc il y a des moments où c’est faux et ce n’est pas le plus bas.

Systèmes de fidélité

Si vous êtes une personne qui prend régulièrement des vols, il est préférable d’obtenir un programme de fidélisation, ce qui n’est rien de plus que d’obtenir des points sur une carte de voyage, puis d’utiliser ces points pour des réductions sur d’autres billets.

Si vous rejoignez la compagnie avec laquelle vous voyagez habituellement pour le travail, par exemple, vous pourrez accumuler ce type de points (miles, avios ou autres noms), afin que lorsque vous en avez assez, vous puissiez obtenir vos prochains vols à un prix extrêmement avantageux.

Erreurs de prix

Il y a aussi des erreurs dans les prix des avions et c’est quelque chose dont nous pouvons profiter. Oui, il est vrai que plusieurs fois ils se rendent compte immédiatement de l’erreur et ne permettent plus de les acheter.

Si jamais cela se produit et que vous les achetez, cela peut être une victoire éclatante et pour peu d’argent, vous pouvez voler jusqu’à votre destination.

Savez-vous ce qu’est le barotraumatisme ? Pas? Mais sûrement si nous parlons de l’inconfort dans les oreilles causé par les voyages en avion, vous savez ce que nous voulons dire. Ceux-ci peuvent être des bouchons, une surdité, l’apparition d’un faible bruit, des douleurs ou d’autres problèmes majeurs.

Dans ce genre de cas nous devons être très rapides et que la compagnie aérienne n’annule pas l’achat, mais parfois vous pouvez obtenir des billets comme ça, donc ce n’est pas une mauvaise façon, au moins d’essayer.

De plus, il existe sites qui nous informent sur ce type de tarifs avec erreur. L’un d’eux est Viajeros Piratas, qui n’est pas seulement dédié à cela, car il nous donne également des informations sur les offres de voyage, pour vous donner un exemple.

Ici, vous avez un guide complet sur la façon d’obtenir des vols pas chers en suivant différentes stratégies, alors : Choisissez la vôtre et bonne chance !

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.