Astuces rapides pour accélérer votre PC Windows 10 en moins d’une minute | La technologie

in

Lorsque vous utilisez un ordinateur Windows 10, nous constatons souvent que ses performances ne sont pas ce qu’elles devraient et cela est dû à une multitude de facteurs, mais nous allons vous apprendre comment améliorer la vitesse de l’ordinateur en moins d’une minute.

Windows 10 est l’un des systèmes d’exploitation les plus utilisés au monde et est présent aussi bien dans les équipements de dernière génération que dans les appareils plus modestes. Mais avoir un ordinateur puissant ne libère pas les ordinateurs des baisses de performances à certains moments et, parfois, avec quelques astuces simples, vous pouvez améliorer la vitesse de réponse.

Il est possible que l’arrivée de Windows 11 résolve de nombreux problèmes de performances sur les ordinateurs. En fait, les nouvelles qui nous attendent le jour du lancement ont été divulguées et la vérité est que cela semble vraiment bien ce que les Redmond ont fait. En attendant cette nouvelle version, nous allons vous apprendre comment accélérer les performances du PC en moins d’une minute.

Redémarrez votre ordinateur

Oui, c’est ce qu’on dit toujours quand l’ordinateur ne fonctionne pas comme il le devrait. Mais c’est que le redémarrage de l’ordinateur est l’une des mesures correctives les plus efficaces en termes d’amélioration des performances. Appuyer sur le bouton de redémarrage fermera les processus inutiles qui consomment des ressources. De plus, c’est la mesure la plus confortable car il s’agit simplement de redémarrer dans le menu d’arrêt de Windows 10.

Désactiver le mode d’économie d’énergie

Cette mesure se concentre davantage sur les ordinateurs portables, puisque les ordinateurs de bureau n’ont pas cette fonctionnalité puisqu’ils sont toujours connectés au réseau électrique. Dans les ordinateurs portables, cette option est quelque peu cachée et vous devez la rechercher, pour le faire plus efficacement, le plus confortable est d’écrire “Panneau de configuration” dans Cortana.

Ensuite, ce que vous avez à faire est de cliquer sur la première option proposée par Cortana, dans le menu qui apparaîtra l’option qui nous intéresse est celle qui dit “Matériel et son” et nous devrons cliquer sur cette option. Une fois à l’intérieur, nous verrons la section énergie et dans laquelle le mode d’économie d’énergie peut être désactivé. Il s’agirait de personnaliser les différents modes afin qu’ils soient toujours cohérents avec la tâche en cours.

Désactiver les programmes de démarrage automatique

La plupart des programmes que nous installons sur l’ordinateur démarrent automatiquement à chaque mise sous tension de l’ordinateur. Démarrer une multitude de programmes consomme plus que des ressources précieuses pour l’ordinateur, en plus de ralentir le fonctionnement général de l’ordinateur..

Pour désactiver les programmes qui démarrent automatiquement et qui ne sont pas nécessaires, il vous suffit de faire un clic droit sur la barre Windows puis de cliquer sur Gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire de tâches, il y a plusieurs appareils, celui qui nous intéresse est celui qui dit “Démarrer” et c’est là que les applications qui démarrent automatiquement apparaîtront.

Cette section montre également l’impact des programmes qui démarrent automatiquement, car tous ne consomment pas la même quantité de ressources. Ce que nous devons faire, c’est désactiver ceux que nous voyons inutiles. Spotify est, par exemple, l’un de ces programmes qui démarre dès que vous allumez l’ordinateur et, parfois, ce n’est pas nécessaire.

Désactiver les animations et les effets visuels

Les effets visuels et les animations introduits par Windows au fil des ans ont amélioré l’expérience lors de l’utilisation de ce système d’exploitation. Mais ils sont un frein à la fois pour les équipements puissants et les équipements puissants. Vous ne les remarquerez peut-être même pas, mais ils sont là et consomment toujours des ressources.

Le processus pour les désactiver est un peu plus complexe qu’avec les programmes à démarrage automatique. La première chose à faire est d’écrire “sysdm.cpl”, n’incluez pas les guillemets, dans la section de recherche Windows. Il nous montrera une option qui ressemble à un fichier, vous devrez cliquer dessus et attendre que la fenêtre portant le nom “Propriétés système” s’ouvre.

Une fois dans les propriétés du système, nous irons à la sous-section des options avancées et cliquerons sur l’option de configuration dans la zone de performance. Une autre fenêtre apparaîtra et nous donnera les options suivantes :

Laissez Windows choisir les paramètres les plus appropriés pour votre ordinateur. Ajustez pour une meilleure apparence. Ajuster pour de meilleures performances. Personnaliser.

Le choix est totalement libre, cependant Il est recommandé si nous ne nous soucions pas des effets visuels ou des animations, c’est d’appuyer sur celui qui ajuste les paramètres pour obtenir les meilleures performances.ou alors. Une fois cela fait, il vous suffit de cliquer sur accepter puis d’appliquer pour que l’ordinateur soit configuré.

Désactiver les mises à jour automatiques et de maintenance

Les mises à jour Windows sont un élément important de la maintenance et de la sécurité du système d’exploitation Microsoft. Le seul inconvénient est la quantité de processus qui consomment des ressources lorsqu’il s’agit de rechercher constamment ces mises à jour. Pour désactiver ces mises à jour automatiques, vous devez revenir au Panneau de configuration.

La section qui nous intéresse dans le panneau de contrôle est la sécurité et la maintenance, Une fois à l’intérieur de cette section, cliquez sur “Maintenance automatique” et un sous-menu s’ouvrira dans lequel vous pourrez désactiver cette option ou sélectionner celle qui correspond le mieux aux besoins de l’équipement..

Il est important de mentionner que, si nous désactivons les mises à jour automatiques et de maintenance, nous devrons effectuer les mises à jour manuellement et il est vital de savoir quand une mise à jour est nécessaire pour éviter les problèmes de compatibilité ou le vol d’informations.