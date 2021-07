Astuces rapides pour rendre votre iPhone plus sécurisé instantanément | La technologie

La sécurité de notre mobile est importante et si nous avons un iPhone, nous pouvons utiliser des astuces simples pour améliorer cet aspect. Nous allons vous apprendre des mesures rapides et pratiques pour augmenter la sécurité de vos appareils.

La sécurité des smartphones est primordiale aujourd’hui. Beaucoup d’entre nous stockent une bonne partie de leur vie dans des rectangles technologiques et la simple idée que quelqu’un d’autre puisse y accéder fait peur.. Il existe de petites astuces pour améliorer la sécurité sur n’importe quel appareil, bien qu’aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les appareils Apple.

Oui, Apple vend que la sécurité est l’un de ses points forts. Mais la vérité est qu’ils ne sont pas infailliblesEn fait, il y a quelques semaines à peine, les principaux médias ont rapporté qu’au Brésil, un réseau de trafic et de vol de données avait été généré grâce au vol de ces appareils mobiles. Beaucoup de gens ont perdu de grosses sommes d’argent. Avant que cela ne vous arrive, nous allons vous aider à améliorer la sécurité de votre iPhone.

Le mot de passe doit être fort et compliqué

La saisie d’un mot de passe ou d’un code PIN est quelque peu fastidieuse, les systèmes biométriques ont rendu tout cela plus facile. Mais ne fais pas confiance les mots de passe sont toujours importants et avoir un mot de passe compliqué peut faire toute la différence lors de l’accès à un appareil mobile. La chose la plus normale est de créer une combinaison de caractères, y compris des lettres, des chiffres et des symboles de tout type. De plus, il est toujours préférable d’avoir un mot de passe qu’un simple code PIN.

Avoir la saisie semi-automatique désactivée

La saisie semi-automatique est venue nous faire gagner de précieuses minutes lors de la saisie de mots de passe ou d’e-mails. Oui, c’est un utilitaire qui en tire vraiment beaucoup d’utilité. L’inconvénient est que, s’ils parviennent à accéder à notre iPhone, ils pourront entrer n’importe quelle application ou compte car l’appareil complétera les mots de passe et les données d’enregistrement.. Le simple fait d’avoir cette fonctionnalité active rend l’appareil dangereux même lorsque nous le laissons à une personne connue pendant une courte période de temps.

Ne jailbreakez pas votre iPhone

Oui, votre ami ou ami expert a peut-être commenté que le jailbreak donne une autre vie aux terminaux Apple. Qu’il est toujours préférable d’avoir un accès maximal à toutes ses fonctionnalités et sans aucune limitation de la part de l’entreprise, mais la réalité est différente. En faisant cela, ce qui se passe réellement, c’est que vous libérez l’iPhone de toute la sécurité dont il dispose grâce à être un appareil avec un logiciel tel que iOS. Vous ouvrez la porte à des applications malveillantes et rien ne peut être fait.

Activez toujours “Trouver mon iPhone”

Cette application intégrée au système d’exploitation mobile d’Apple vous permet de retrouver des appareils perdus sur un autre ordinateur Apple. Cela fonctionne grâce à l’utilisation du GPS, c’est un bon moyen de pouvoir contrôler l’endroit où se trouve l’appareil. De plus, l’avoir activé sera toujours une étape de plus pour pouvoir retrouver l’iPhone au cas où il aurait été perdu.

Les mesures dont nous avons discuté sont rapides et ne prennent pas plus de quelques minutes à gérer sur l’iPhone. Il est extrêmement important de toujours garder notre appareil mobile en sécurité, car nous évitons ainsi que les peurs ne se transforment en tragédies.

Bien sûr, si vous voulez toujours avoir d’autres équipements qui ne sont pas contrôlés technologiquement et que vous avez un iPhone. La meilleure option est d’acheter un AirTag, ces petites balises nous permettent de connaître assez précisément la position de nos objets et ainsi de ne pas les perdre.