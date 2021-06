Astuces rapides pour tirer le meilleur parti d’Android Auto | La technologie

Si vous avez Android Auto dans votre voiture et que vous souhaitez en tirer le meilleur parti, inscrivez-vous à ces astuces rapides et préparez-vous à profiter de toutes ses fonctions.

Android Auto a conquis nos véhicules. De plus en plus de personnes utilisent le système d’exploitation Google dans leur voiture. Cependant, la vérité est que de nombreux utilisateurs ne le connaissent pas en profondeur, ce qui les empêche d’en profiter pleinement.

Chez ComputerHoy.com, nous avons un guide Android Auto dans lequel nous expliquons tout ce que vous devez savoir pour utiliser Android Auto : puisque vous pouvez l’utiliser depuis votre mobile ou intégré à l’écran d’infodivertissement de votre voiture, à travers les applications essentielles que vous ne pouvez pas manquer même des conseils pour en profiter.

Nous présentons une série de conseils pour tirer le meilleur parti de l’application Android Auto lorsque vous utilisez votre appareil mobile dans la voiture.

Maintenant que vous connaissez les bases, nous allons vous montrer aujourd’hui quelques Astuces rapides pour tirer le meilleur parti d’Android Auto.

Ne perdez pas de vue le trafic. Même si vous ne suivez pas d’itinéraire sur Google Maps pour atteindre votre destination, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à l’application de vous montrer le trafic en temps réel. Vous pouvez activer cette option en appuyant sur l’icône d’engrenage et en sélectionnant l’icône de trafic. Personnaliser le menu des applications. Android Auto vous offre la possibilité de choisir les applications que vous souhaitez voir apparaître dans le menu. Pour ce faire, accédez aux paramètres Android Auto, accédez aux menus Personnaliser l’application, appuyez sur Trier et choisissez Ordre personnalisé. Ensuite, redémarrez Android Auto et vous pouvez mettre les applications dans l’ordre que vous souhaitez.

Définir des raccourcis. Android Auto vous permet de créer des raccourcis vers des contacts spécifiques et des commandes Google Assistant dans le panneau Android Auto. Appuyez sur Personnaliser dans le tiroir d’applications sur l’écran de la voiture, ouvrez le téléphone et sélectionnez Ajouter un raccourci au menu. De là, vous avez la possibilité d’ajouter un raccourci vers pratiquement n’importe quelle commande de l’assistant Google. Sélectionnez votre application musicale préférée. Pour définir l’application musicale par défaut dans Android Auto, sélectionnez Paramètres dans le panneau Android Auto, puis appuyez sur Accès sur l’écran du téléphone. Ensuite, ouvrez votre téléphone et accédez à Google Assistant> Musique. Ici, vous pouvez choisir l’application musicale par défaut parmi les différentes options prises en charge. Une autre alternative consiste à demander à l’Assistant Google de jouer une certaine chanson sur le service musical de votre choix. Configurer la commande vocale. Les mains pleines, la commande vocale est pratique lorsque vous êtes au volant. Selon votre voiture, vous pouvez appeler l’assistant en disant « Ok Google » ou en appuyant sur un bouton du volant pour commencer à parler. Cliquez sur le bouton Paramètres de votre voiture, sélectionnez Accès sur l’écran du téléphone, puis ouvrez votre téléphone pour vous assurer que l’option de détection « Ok Google » est activée.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Trouver plus d’applications compatibles. Voulez-vous trouver d’autres applications pour Android Auto ? Google vous propose une liste complète que vous pouvez consulter ici. Profitez des fonctions rapides du volant. Le manuel d’instructions de votre voiture vous fournira des informations précieuses sur les raccourcis Android Auto dans votre véhicule. Jetez un œil à ce que vous pouvez faire depuis le volant, comme contrôler le volume, lire les chansons ou activer Google Assistant, entre autres. Évitez les distractions. Par sécurité, il est conseillé d’activer le mode Ne pas déranger de votre mobile en conduisant, et Android Auto peut le faire automatiquement. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres dans le tiroir d’applications de votre mobile, appuyez sur Paramètres > Accès sur l’écran du téléphone puis accédez à Mode Conduite > Comportement depuis votre mobile. Sélectionnez Activer le mode Ne pas déranger.