Astuces secrètes pour garder vos serviettes douces et fraîches comme le premier jour | Vie

Si vous ne faites pas attention, les serviettes peuvent être éraflées et moisies après avoir traversé la machine à laver. Pour que cela ne vous arrive pas, prenez note de ces astuces secrètes pour les garder douces et fraîches dès le premier jour.

Vous espérez que lorsque vous sortirez de la machine à laver, tous vos vêtements seront doux et avec une merveilleuse odeur de détergent et d’assouplissant. Mais malheureusement, il y a de nombreuses occasions où cela ne se produit pas, et lorsque vous prenez un vêtement fraîchement lavé, vous constatez qu’il sent le moisi ou que le tissu est rugueux.

Ce problème est assez courant dans le cas des serviettes. Le tissu avec lequel ils sont fabriqués a tendance à durcir et à prendre une odeur de moisi lorsque nous ne le lavons pas et ne le séchons pas correctement, il doit donc être traité avec soin pour obtenir les résultats souhaités.

Garder les serviettes douces et fraîches comme le premier jour n’est pas compliqué si vous savez comment le faire. Pour éviter que le tissu ne se raye et ne dégage une odeur désagréable, il vous suffit de mettre en pratique ces astuces secrètes que nous allons vous révéler ci-dessous.

La première chose à faire est de les utiliser correctement. Pour cela, il est important de les suspendre pour les sécher immédiatement après utilisation. Vous pouvez le faire sur la barre ou le crochet dans votre salle de bain, mais essayez de ne pas accumuler plusieurs serviettes au même endroit et de ne pas les jeter sur le sol. Si vous suivez cette recommandation, vous pouvez utiliser la même serviette au moins trois fois avant de la laver.

Une fois que la serviette est sale, il est préférable de ne le mélangez pas avec le reste du lingeMais lavez les serviettes séparément. Contrairement aux autres vêtements, les serviettes restent assez propres et un excès de détergent peut rendre le tissu rigide et rigide.

Et, contrairement à ce que vous pourriez penser a priori, l’utilisation d’un assouplissant n’est pas une bonne idée. Ce produit recouvre les fibres des serviettes et peut les empêcher d’absorber l’humidité, vous remarquerez donc que la serviette sèche moins bien. Si vous voulez qu’ils sentent bon, vous pouvez utiliser des perles de parfum pour machine à laver.

Au cas où ils auraient une odeur de moisi, vous pouvez l’enlever ajouter une demi-tasse ou une tasse de vinaigre au cycle de rinçage. Vous pouvez également essayer ces astuces étonnantes pour éliminer les odeurs des vêtements sans avoir à les laver à nouveau.

Finalement, essayez de faire sécher les serviettes dès que le cycle de lavage est terminé, et si vous avez un sèche-linge mieux que mieux, puisque l’idéal est qu’ils soient mouillés le moins longtemps possible.