astuces secrètes pour laver les serviettes de plage, enlever le sable et les faire durer plus longtemps | Vie

in

Pour les maintenir en parfait état et maximiser leur durée de vie, les serviettes de plage nécessitent des soins particuliers. Faites attention à ces astuces pour les laver, enlever le sable et les faire durer plus longtemps comme neuves.

On parle peu des conditions défavorables auxquelles une serviette de plage doit faire face. Son tissu doit supporter des heures et des heures de soleil, de fortes doses d’humidité et de sel, des montagnes de sable et un contact constant avec les crèmes solaires.

Ces ingrédients sont assez nocifs pour les tissus, il est donc très important de choisir des serviettes de plage de bonne qualité et de ne pas négliger leur entretien. De cette façon, vous les ferez durer le plus longtemps possible dans les meilleures conditions.

Mais, Comment laver correctement les serviettes de plage ? Que pouvons-nous faire pour prolonger sa durée de vie ? Si vous vous posez ces questions, faites attention car nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir.

Les premiers conseils pour prendre soin de votre serviette sont appliqués sur la plage, avant d’atteindre la machine à laver. Il est important de bien la secouer pour éliminer l’accumulation de sable et de la sécher complètement au soleil avant de la stocker. De cette façon, Les rayons UV tuent les bactéries qui peuvent avoir été formés en raison de l’humidité de l’eau et de la sueur.

Avant d’entrer dans la maison, secouez à nouveau fermement la serviette pour enlever le plus de sable possible. Ensuite, mettez-le dans la machine à laver avec d’autres articles de couleurs similaires et effectuer un lavage à froid.

“Le lavage à l’eau froide réduit la probabilité que le sable s’incruste dans les fibres de la serviette, ce qui aide à empêcher le tissu de rétrécir et maintient la couleur plus brillante plus longtemps”, explique Kathryn Emery, experte en lessive.

Lorsque vous lavez la serviette de plage dans la machine à laver utilisez uniquement de la lessive, si possible la quantité minimale recommandée par le fabricant, et n’ajoutez pas d’adoucissant. Les deux produits peuvent laisser un résidu cireux sur le tissu qui réduit l’absorption et la douceur. Après le lavage, laissez-le sécher à l’air normalement.

Garde en tête que pas besoin de laver les serviettes de plage après chaque utilisation. Pour les garder sans germes, il suffit de les laver toutes les trois utilisations. Cependant, si vous voyez qu’il est sale ou qu’il sent mauvais, lavez-le.