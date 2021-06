Astuces secrètes pour nettoyer la maison avec Coca-Cola | Vie

Saviez-vous que le Coca-Cola est un excellent produit de nettoyage ? Dans cet article, nous avons rassemblé quelques astuces secrètes pour nettoyer la maison avec ce soda. Mettez-les en pratique et constatez par vous-même leur efficacité.

Actuellement, nous pouvons trouver sur le marché une infinité de produits d’entretien spécifiques pour nettoyer toutes les pièces et objets de notre maison. Le problème est que ces articles sont parfois assez chers, et il y a aussi des gens qui ne veulent pas les utiliser en raison de la quantité de produits chimiques qu’ils contiennent.

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent et que vous n’aimez pas non plus utiliser de produits chimiques, vous avez la possibilité d’utiliser des ingrédients que nous avons tous dans le garde-manger pour nettoyer la maison. Le bicarbonate de soude, par exemple, est l’un des produits les plus polyvalentscar il est efficace à la fois pour éliminer les taches et les odeurs des vêtements, ainsi que pour nettoyer sans effort le four ou même déboucher le drain de la baignoire.

Le vinaigre est un autre de ces ingrédients. Il est capable d’éliminer les germes du rideau de douche, d’éliminer la graisse des carreaux avec peu d’effort ou de laisser la cafetière sans germe.

Ce sont les ingrédients les plus populaires, mais il y a aussi d’autres éléments du quotidien qui sont utilisés pour nettoyer la maison que vous ne connaissez probablement pas. Coca-Cola est l’un d’entre eux, et voici quelques astuces pour l’utiliser comme nettoyant ménager :

Enlever la rouille. Vous devez nettoyer un barbecue, une casserole ou une poêle rouillés ? Coca-Cola est un excellent agent antirouille en raison de sa teneur en acide phosphorique. Appliquez-le sur les zones concernées, laissez-le agir et frottez avec du papier aluminium froissé jusqu’à ce que la rouille disparaisse puis retirez-le avec un chiffon propre. Laisse les bijoux brillants. Coca-Cola peut redonner de l’éclat à vos bijoux. Trempez les morceaux que vous souhaitez traiter dans le soda pendant quelques heures, rincez bien et prêt. Bien entendu, il ne faut pas abuser de cette astuce car l’acidité de la boisson peut finir par user l’émail des bijoux. Nettoyer la toilette. Il existe de nombreux produits pour nettoyer les toilettes, mais si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas les utiliser, une solution d’urgence peut être d’utiliser du Coca-Cola. Appliquez-le directement sur la cuvette des toilettes ou vaporisez-le avec un flacon pulvérisateur, laissez-le agir puis retirez-le.

Nettoyer les fenêtres. Il se passe la même chose avec les vitres qu’avec les toilettes : il existe de nombreux produits et astuces pour les nettoyer sans effort. Mais si vous avez besoin d’une solution d’urgence, Coca-Cola peut également vous aider. Utilisez un flacon pulvérisateur pour le vaporiser, puis essuyez-le. Enlever les taches d’huile. Coca-Cola peut éliminer les taches de graisse ou d’huile sur différents matériaux et surfaces. Vous pouvez l’appliquer sur les sols, les carrelages, les vêtements et même sur la route, laisser agir quelques heures puis éliminer les restes avec de l’eau et du savon ou un détergent.