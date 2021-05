Astuces secrètes pour nettoyer le verre, les fenêtres et les miroirs sans effort | Vie

Si le nettoyage des vitres vous résiste, faites attention car ces astuces vous faciliteront la vie. Prenez note de ces conseils pour faire briller les fenêtres, les tables, les miroirs et autres surfaces avec peu d’effort.

Le nettoyage des fenêtres est l’un des travaux ménagers que nous aimons le moins faire. Les raisons sont très simples: il n’est pas facile d’obtenir de bons résultats et, si vous n’avez pas beaucoup d’expérience, vous laisserez sûrement tout plein d’eau.

Pour mener à bien cette tâche avec peu d’efforts, vous pouvez toujours vous aider avec un lave-vitres électrique comme celui que Lidl a remis en vente. Ce type d’appareil vous facilite la tâche pour le rendre plus confortable et plus simple, mais bien sûr, cela implique de faire un investissement que vous ne voudrez peut-être pas faire.

Si peu importe combien vous frottez, vous ne parvenez pas à enlever la saleté d’un pot brûlé, avec cette astuce virale, vous y parviendrez en quelques minutes et sans aucun effort.

Si tel est votre cas, une autre option dont vous disposez est de mettre en pratique certains astuces pour nettoyer les fenêtres avec peu d’effort. Tout d’abord, il est important de protéger la zone que vous allez nettoyer pour éviter que tout ne se retrouve plein d’eau. Pour cela, vous pouvez utiliser du vieux carton, des draps ou des serviettes, par exemple.

Lors du nettoyage, utilisez un chiffon fait d’un matériau non pelucheux approprié. Vous pouvez également utiliser du papier journal et d’autres matériaux de buvardage qui ne laissent pas de résidus. Faites des mouvements de haut en bas pour éviter que des gouttes ne tombent sur la zone que vous avez déjà nettoyée et ne la tachent.

En ce qui concerne les produits, vous pouvez utiliser le liquide de nettoyage du verre conventionnel, bien que il existe également d’autres produits qui offrent de très bons résultats. Ils sont les suivants:

Ammoniac. L’ammoniac est un dégraissant puissant, et c’est l’un des meilleurs produits pour nettoyer le verre, qu’il s’agisse de fenêtres, de miroirs, de tables ou de tout autre type de surface en verre. Pour l’appliquer, diluez un peu d’ammoniaque dans un seau d’eau, nettoyez les cristaux avec puis séchez en cercles. Le vinaigre. Le vinaigre est un ingrédient très polyvalent pour nettoyer la maison, et parmi ses propriétés figure celle de laisser des cristaux rayonnants. Pour appliquer, mélangez à parts égales d’eau et de vinaigre dans une bouteille et vaporisez-le sur les surfaces en verre. Puis séchez avec un chiffon. De l’alcool. Un autre produit qui offre de très bons résultats dans le nettoyage des vitres est l’alcool. Mélangez-le avec de l’eau, appliquez-le sur le verre puis séchez avec un chiffon.