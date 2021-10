Astuces simples avec le café qui vous aident à perdre du poids | La vie

Si vous buvez plusieurs tasses de café par jour et que vous ne voulez pas prendre de poids, faites attention à ces astuces simples pour réduire les calories et éviter la prise de poids non désirée.

Pour avoir une alimentation saine, nous devons non seulement surveiller ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous buvons. Les calories liquides passent parfois inaperçues et peuvent ruiner un régime amaigrissant, il est donc important de prendre soin des liquides que nous ingérons.

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde Et, consommé quotidiennement mais avec modération, il a un certain nombre d’avantages pour la santé soutenus par la science. L’un des plus importants est qu’il peut réduire la fatigue, améliorer les performances physiques et réduire le risque de souffrir de certaines maladies, telles que le diabète de type 2.

Bien sûr, pour qu’il soit bénéfique, il est important de ne pas en abuser, car si l’on dépasse la dose recommandée (environ 4 ou 5 tasses, selon la FDA) cela peut avoir des effets négatifs sur la santé. Parmi eux figurent les brûlures d’estomac, l’apparition d’ulcères ou de migraines et de maux de tête.

Un autre problème avec le café est que, selon la façon dont nous le buvons, il peut fournir suffisamment de calories que nous ne sommes pas conscients de consommer. Il existe d’innombrables recettes de café, et prendre une petite tasse de café nature non sucré n’est pas la même chose que de boire une énorme tasse de café avec du lait et de la crème.

L’achat d’une machine à expresso n’est pas une tâche facile, nous vous expliquons donc les différences et vous conseillons pour choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Mais en appliquant quelques astuces simples, vous pouvez perdre du poids (ou ne pas prendre de poids) avec le café. La première recommandation est de ne pas ajouter de sucre blanc. Il est préférable de ne pas le sucrer même avec des édulcorants sans calories.

Une autre astuce pour perdre du poids avec du café est de le boire seul. Le café ne contient que moins de cinq calories par tasse, mais si vous y ajoutez du lait, le nombre de calories augmente. Évitez les recettes contenant de la crème, du lait concentré ou d’autres ingrédients riches en calories.

Ne faites pas non plus l’erreur de remplacer le café par un repas.. Il y a des gens qui se sentent rassasiés après l’avoir pris, car il peut agir comme un coupe-faim naturel.

Mais une tasse de café ne vous fournit pas les nutriments dont votre corps a besoin, et remplacer un repas par cette boisson est également préjudiciable au métabolisme. De plus, cela peut également vous amener à manger excessivement plus tard.