Astuces simples pour affiner votre visage et perdre votre double menton | La vie

Le visage, comme le reste du corps, fait également grossir. Pire encore : le redoutable double menton peut apparaître. Que pouvons-nous faire pour l’éliminer?

Quand ils prennent quelques kilos, beaucoup de gens deviennent obsédés par l’augmentation de leur taille et de leur ventre. Mais l’excès de poids est encore plus visible sur le visage.

Comme toute autre partie du corps, le visage, surtout sur les joues, grossit aussi. Et cet excès de graisse produit un effet secondaire inesthétique : double menton.

De plus, il faut garder à l’esprit que parfois le changement de visage ou l’apparition d’un double menton est dû à l’âge, et cela est plus difficile à résoudre. Mais quelque chose peut toujours être fait pour réduire les deux problèmes.

Perdre la face C’est plus compliqué que de réduire le ventre ou la taille, car c’est une zone qui ne se travaille pas beaucoup directement, comme c’est le cas pour le ventre, où l’on peut faire des pompes par exemple.

Heureusement, il y a une bonne marge d’action.

Boire beaucoup d’eau

Le double menton apparaît car la peau du cou est flasque. Il perd son élasticité. Cela se produit avec une peau mal hydratée, alors commencez boire beaucoup d’eau, au moins deux ou trois livres par jour.

Pas seulement votre visage, tout votre corps vous remerciera.

Augmenter la hauteur de la table ou de l’écran

Si vous passez de nombreuses heures par jour à regarder vers le bas pour voir l’écran de votre téléphone portable, ordinateur portable, télévision ou moniteur, cela favorise le grossissement du visage et l’apparition du double menton, car la mâchoire attachée au cou fait que la peau de cette zone devenir extensible.

Augmenter la hauteur de la table ou de l’écran de toujours regarder vers l’avant, pas vers le bas.

Prenez des fibres et évitez l’alcool

La fibre (fruits, légumes, céréales) aide à éliminer les graisses du visage. Augmentez votre consommation.

Au contraire, l’alcool retient les fluides, qui peuvent s’accumuler sur le visage. Ne l’abusez pas.

Exercice et régime

Cela semble évident, mais si vous souhaitez diminuer le volume de votre visage et réduire le double menton, comme lorsque vous souhaitez abaisser votre taille et votre ventre, vous devez faire de l’exercice régulièrement et suivre un régime.

Personne n’a dit qu’il ne fallait pas travailler dur pour obtenir des résultats…

Utiliser des crèmes raffermissantes

Pour réduire l’affaissement ou l’empêcher d’apparaître si vous perdez du poids soudainement, utilisez une sorte de crème raffermissante pour le cou et le visage, qui ajoute de la douceur à la peau.

Ils sont trucs simples quiqu’ils t’aideront réduire le volume du visage et se débarrasser du double menton disgracieux.