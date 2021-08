Astuces Splitgate pour gagner plus de matchs dans le populaire Arena Shooter

Capture d’écran : 1047 jeux

Hier soir, j’ai joué du Splitgate. J’ai trouvé un endroit calme sur la carte et placé un portail, puis j’ai couru vers le milieu de l’arène où les ennemis pouvaient être vus et j’ai placé un deuxième portail. De retour à mon coin tranquille, je me suis posté avec un fusil et j’ai utilisé mon portail stratégiquement placé pour tuer 11 joueurs en l’espace de quelques secondes. C’était génial. Mais cela continue également de se produire, et cela montre que beaucoup de gens n’utilisent pas efficacement les portails astucieux qui sont la fonctionnalité clé de Splitgate.

Splitgate est un jeu de tir gratuit qui combine un gameplay de type Halo avec des portails qui se sentent arrachés directement aux jeux Portal de Valve. Splitgate n’est pas nouveau cependant. Il a été lancé en 2019 sur Steam. À l’époque, le jeu a connu un succès modéré pendant quelques semaines, mais a rapidement perdu des joueurs. Puis le mois dernier, le jeu est arrivé sur consoles avec une prise en charge du jeu croisé. Ces nouvelles plates-formes, ainsi que certains streamers populaires jouant au jeu, ont aidé l’audience de Splitgate à exploser. C’est maintenant l’un des jeux les plus populaires sur Steam.

Le fait est que beaucoup de ces nouveaux joueurs semblent incapables ou réticents à utiliser les portails, ou peut-être tout simplement pas intéressés. C’est étrange, étant donné que Splitgate est construit autour des portails. Les niveaux sont remplis de zones qui vous permettent de placer des portails. Vous êtes équipé d’un IEM qui ne détruit que les portails. Vous obtenez des récompenses et des médailles pour l’utilisation des portails. Le jeu vous crie pratiquement de vous fier aux portails. Pourtant, dans la plupart des matchs que j’ai joués récemment, peu de joueurs les utilisent. C’est une erreur. Par exemple, si vous utilisez des portails, vous pouvez faire des choses comme ceci :

J’admets que je suis un joueur assez expérimenté en ce qui concerne les tireurs en ligne. Mais je ne suis pas un pro de l’esport qui figure toujours au sommet de chaque classement. Pourtant, même mon cul moyen finit par gagner et mener dans de nombreux matchs de Splitgate. Lorsque je joue, je me sens souvent comme un dieu impossible à tuer simplement parce que j’utilise des portails pour tuer d’autres joueurs, échapper à des combats ou pour me déplacer plus rapidement sur la carte.

Je ne sais pas pourquoi tant de joueurs ne semblent pas disposés à utiliser les portails. Pendant un match, j’ai suivi les membres de mon équipe, sans tirer ni rien. Juste en observant. Beaucoup d’entre eux n’ont jamais utilisé un seul portail. Non seulement cela, ils ne semblent pas non plus réaliser à quel point les portails peuvent être puissants. Ils passent souvent juste devant les portails ennemis sans les faire exploser avec leur IEM ou leur tirer dessus avec leur arme. (Astuce de pro pour un non-pro : tirez sur les portails ennemis. Vous ne pouvez pas voir à travers eux, mais si des adversaires sont là et que vous touchez, vous le saurez.)

Tout cela conduit à des moments où les joueurs sont anéantis par des gens comme moi qui profitent des portails que Splitgate vous propose. En googlant, j’ai découvert que ces joueurs qui sont détruits par d’autres à l’aide de portails semblent être contrariés par tout cela. J’ai vu que certains portails suggéraient que les portails étaient surpuissants. J’en ai même vu même suggérer que le jeu devrait inclure des modes sans portails. Mais les portails sont ce qui distingue Splitgate des autres tireurs. Sans eux, il perdrait son identité distinctive.

Au lieu de cela, je recommanderais aux gens de commencer à utiliser leurs portails. Même si vous en faites tomber un lorsque vous apparaissez et que vous en faites un devant vous pour une sortie rapide d’un combat potentiel, vous vous rendrez rapidement compte de l’avantage que vous gagnez. Des mouvements simples comme celui-ci peuvent vous aider à devenir un joueur de Splitgate difficile à tuer.

Malheureusement, je m’attends à ce qu’au fur et à mesure que le jeu continue de croître et que de plus en plus de personnes y consacrent plus d’heures, il y aura une augmentation du nombre de joueurs qualifiés qui utilisent les portails. Quand ça arrivera, le vieux Zack n’aura pas de chance. Mais pour l’instant, je continuerai d’accumuler les victimes sur les gens qui ne comprennent pas à quel point les portails peuvent être puissants.