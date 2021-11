Astucieux à 17800 toujours cher; Nikhil Kamath de Zerodha dit qu’une correction de 5 à 10% sera bonne pour les marchés

Nikhil Kamath, co-fondateur, Zerodha et True Beacon

La correction de Nifty 50 à 17800 semble toujours mousseuse et chère, déclare Nikhil Kamath, co-fondateur, True Beacon et Zerodha. Dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online, Nikhil Kamath, qui a été nommé le plus jeune philanthrope de la liste Hurun EdelGive 2021, déclare que même s’il y a une correction de 5 à 10 % à l’avenir, à long terme, cela sera probablement être bon pour le marché. Sur le front de l’introduction en bourse, Kamath a conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence et de faire preuve de scepticisme. Il a également conseillé de ne pas acheter une introduction en bourse simplement par peur de passer à côté.

1) Nous avons vu quelques corrections récemment, est-ce assez bon ou anticipez-vous plus de faiblesse à venir ?

Je m’attendrais plutôt à un ralentissement. Si la référence est constituée de valeurs pré-pandémiques, nous y sommes à peine revenus, mais si la référence était postérieure à la mise en œuvre du verrouillage complet, les chiffres semblent meilleurs. C’est encore une perspective à très court terme. Pour un regard plus long, vous devez comparer les chiffres à quelque chose il y a 2 ans ou même un an et demi avant. Vous remarquerez que les gains ne semblent pas vraiment bons.

2) Ce Diwali, dans quels secteurs pensez-vous que les investisseurs devraient investir ?

Si vous deviez faire confiance aux gros titres des journaux, l’immobilier semble prometteur. Je serais d’accord pour ne pas être d’accord cependant, et mon conseil serait de rester à l’écart. Les valeurs sont justes à trop chères, selon les variables sur lesquelles vous vous concentrez. Du point de vue sectoriel, la fabrication, l’informatique et la pharmacie sont les prix les plus justes en ce moment, à mon avis.

Ils ont également une piste plus longue et des contrats à plus long terme, ce qui leur donne plus de latitude et de potentiel pour bien faire, au moins au cours des trois ou quatre prochains trimestres.

Je ne m’attends pas à une croissance des bénéfices trop importante dans les moyennes ou grandes capitalisations. Si vous laissez de côté les grandes entreprises, il y a un énorme secteur sur le marché, le secteur des MPME, qui est un gros employeur en Inde, où les revenus sont mauvais, et il y a une crise à plusieurs niveaux. Honnêtement, je ne suis pas trop optimiste quant aux chiffres de revenus qui sortent aujourd’hui. Il serait intéressant de regarder ce qui se passera au prochain trimestre, peut-être lorsque les choses se seront davantage normalisées.

Malgré la correction à 17 800, les marchés restent mousseux et chers. En regardant le rallye auquel nous venons d’assister, 1000 points, ce n’est vraiment rien. Comme le mois dernier seulement, nous avons terminé le mois en hausse d’environ un pour cent. Je dirais que même s’il y a une correction de 5 à 10 % à l’avenir, à long terme, c’est probablement bon pour le marché. Je serais heureux si les marchés cessaient de se redresser et restaient dans une fourchette de 10 à 15 % au cours des 12 prochains mois. Je pense que nous avons tous besoin de prendre une pause et de regarder la situation dans son ensemble, surtout depuis la frénésie autour de la pandémie. Nous devrions aspirer à une certaine normalité maintenant.

3) Vous avez été nommé le plus jeune philanthrope de la liste Hurun EdelGive, que pouvons-nous attendre de plus de vous ce Diwali sur le voyage philanthropique ?

Je fais ma part comme tout le monde. La pandémie a vraiment rendu la disparité de richesse vraiment frappante. Cette tendance n’est pas durable, nous avons besoin d’une correction à cet égard également. Nous devons tous faire notre part pour revenir à la normale. Aussi près que possible, au moins. Nous avons besoin d’un changement, même au niveau systémique. J’en ai aussi parlé plus tôt. Des choses comme les droits de succession, l’impôt foncier, taxer la population plus riche de manière plus efficace est le besoin du moment. Je plaide pour un changement qui rend nos systèmes plus efficaces, afin que le système ne nécessite pas autant d’interventions juste pour atteindre un espace équitable. J’espère que le gouvernement ira dans cette direction.

4) Nous avons vu beaucoup d’introductions en bourse cette semaine et d’autres sont attendues. À votre avis, à quoi les investisseurs devraient-ils faire attention avant d’investir dans des introductions en bourse ?

Eh bien, honnêtement, la plupart des introductions en bourse, je ne comprends pas. Je ne citerais pas de noms, mais certaines de ces entreprises n’ont même pas de chemin visible vers la rentabilité. J’espère sincèrement que je me trompe à ce sujet.

Mais de mon point de vue, il semble que ces entreprises capitalisent sur l’orgueil excessif du marché en ce moment et programment en quelque sorte leurs introductions en bourse avec la frénésie du marché. Donc, je conseillerais la prudence et une bonne dose de scepticisme. N’achetez pas une introduction en bourse simplement par peur de passer à côté. Je suggère fortement de faire des recherches sur l’entreprise, de voir si cela a du sens pour vous et de postuler ensuite.

