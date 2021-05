Astucieux, le rallye de Sensex mais l’absence des institutions, les transactions à court terme des investisseurs particuliers peuvent signifier de mauvaises nouvelles

il y a aussi eu récemment un intérêt accru pour les petites actions. (Image: REUTERS)

Alors que Sensex et Nifty atteignent des sommets sans précédent, les piliers de Dalal Street sont de plus en plus fragiles alors que les gros investisseurs choisissent de rester en dehors. La participation institutionnelle, tant étrangère que nationale, est proche de son plus bas niveau depuis 14 ans, tandis que les investisseurs de détail continuent de privilégier les transactions à court terme. Ce changement dans la dynamique du marché pourrait entraîner de mauvaises nouvelles en cas de correction, créant une pénurie de liquidités, a souligné le cabinet de courtage et de recherche mondial JP Morgan dans une note récente. Sensex et Nifty sont à nouveau proches des sommets de tous les temps. Plus tôt en avril, les indices principaux ont glissé de seulement 5% par rapport aux sommets tandis que l’Inde a combattu la deuxième vague et que les verrouillages ont été réimposés.

Le commerce de détail entre alors que les investisseurs institutionnels restent à l’écart

La société de courtage a déclaré que la participation des investisseurs institutionnels est faible et que les volumes quotidiens globaux sont multipliés par trois depuis 2014, ce qui implique que la participation des détaillants a considérablement augmenté. Les volumes quotidiens de transactions sur les bourses ont doublé à partir de la fin de 2019, maintenant près de trois fois par rapport aux niveaux de 2014. «Cela indique une très forte augmentation de la participation au marché de la vente au détail, des particuliers fortunés, des bureaux propriétaires, des entreprises et d’autres participants», indique le rapport.

En revanche, les FII ont été vendeurs nets pendant les deux premiers mois de cet exercice. Les sorties de fonds interviennent après que les FII ont inondé les marchés intérieurs d’argent au cours de l’exercice précédent. Les investisseurs étrangers ont pris le temps de comptabiliser leurs bénéfices après avoir injecté un montant record dans les actions nationales l’année dernière. Pendant ce temps, les DII ont récemment injecté de l’argent, mais cela vient après des sorties massives au cours de l’exercice précédent.

Le trading à court terme prend de l’ampleur

En outre, les volumes de livraison sont restés inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que les volumes de transactions intrajournalières ont doublé en trois ans. «Une plus petite partie des activités quotidiennes est« livrée », indiquant une augmentation des transactions à court terme», ont déclaré les analystes de JP Morgan.

Il y a également eu un intérêt accru pour les petites actions récemment. Le pourcentage de volumes quotidiens négociés sur des actions dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards de dollars a doublé en un an. Historiquement, le pourcentage des volumes quotidiens négociés dans les actions à petite capitalisation diminue à mesure que le marché et les entreprises se développent. Le rapport indique que les prévisions de l’exercice 2023 impliquent une augmentation de près de 47% des bénéfices intéressants par rapport aux résultats réels de l’exercice 2020. Alors que les attentes de bénéfices pour les valeurs moyennes astucieuses sont bien plus élevées, ce qui implique une augmentation de 85% des bénéfices entre l’exercice 2023 et 2020.

De plus, la proportion des actions de l’ESB 500 effectuant des mouvements hebdomadaires de +/- 10% ou plus a également doublé au cours de l’année précédente. La volatilité a augmenté, India VIX s’établissant désormais au-dessus des niveaux de 2019.

Ces indicateurs indiquent que la dynamique sous-jacente des marchés boursiers nationaux s’est détériorée. «Nous pensons que la participation accrue des détaillants ajoute des risques bêta / liquidité aux marchés indiens. Un changement de sentiment / baisse de l’indice global peut conduire à un retrait rapide des volumes non institutionnels », indique le rapport. Le rapport a ajouté que la hausse de l’inflation, le ralentissement des conditions monétaires chinoises ou la hausse des taux pourraient servir de catalyseurs à une correction du marché boursier.

Dans un tel scénario où le risque de liquidité pourrait émerger alors que les marchés boursiers se corrigeraient, JP Morgan a déclaré qu’il sous-pondère les titres de consommation discrétionnaire. La société de courtage estime que les taux d’intérêt resteront bas et privilégie donc les taux sensibles tels que les banques, l’immobilier et les automobiles à plus long terme.

