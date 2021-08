Astucieux pour faire face à la résistance à 15 850 et 15 925 ; les graphiques suggèrent une dynamique de ces deux actions

Le bras de fer s’est poursuivi vendredi entre les Bulls & Bears, mais la bonne chose est qu’il y a une divergence haussière observée sur les graphiques journaliers et horaires de Nifty. (Photo : REUTERS)

Par Rahul Sharma

Les marchés américains se sont repliés vendredi la semaine dernière, le Dow Jones clôturant sous la barre des 35 000. Cela a rendu une structure Doji sur les principaux indices américains sur une base hebdomadaire, rendant la configuration indécise. Nikkei 225 mène la reprise en Asie en hausse de 1,5%.

Vérifiez le prix en direct : Nifty ; Banque astucieuse

Le bras de fer s’est poursuivi vendredi entre les Bulls & Bears, mais la bonne chose est qu’il y a une divergence haussière observée sur les graphiques journaliers et horaires de Nifty. Nifty et Bank Nifty Futures ont vu leurs positions augmenter, mais c’est Bank Nifty qui a vu ses volumes augmenter. La concentration des options est vue à 15 700 Puts et 15 900 Calls. Des supports astucieux sont placés à 15 740 et 15 700 tandis que 15 850 et 15 925 devraient agir comme résistance. Une clôture au-dessus de 15 850 devrait aider l’indice à se propulser à la hausse pour défier la barre des 16 000.

Lisez aussi: HDFC, PNB, Maruti Suzuki, Indian Oil, Tata Motors, Britannia, les actions de Tejas Networks en bref

Du côté des indices sectoriels, Midcap100, Metals, Realty & Media continuent de bien paraître tandis que l’Auto Index tente de sortir du territoire de survente. Bank Nifty reste une source de préoccupation car elle sous-performe l’ensemble du marché. 33 900 devraient servir de support majeur pour décider de la tendance à partir d’ici. Une clôture au-dessus de 35 000 est indispensable pour que la configuration actuelle s’améliore. L’indice Nifty Financial Services est relativement meilleur que Banknifty et a besoin d’une clôture au-dessus de 15 860 pour une nouvelle hausse.

NAVIGUER

Cible – Rs 160/180

Les compteurs de métaux sont revenus dans le radar des acheteurs dynamiques après trois mois de consolidation. SAIL a connu une augmentation des volumes et de la quantité de livraison au cours des deux dernières semaines, ainsi qu’une cassure haussière de la configuration des fanions et des pôles. Attendez-vous à ce qu’il teste 160/180 à la hausse avec un stop-loss placé à 125. (Source du graphique : Falcon7)

TÉLÉ SOLEIL

Objectif – Rs 650

SUNTV est sorti de son modèle triangulaire de 1,5 ans avec un méga changement dans les volumes et la quantité de livraison. Les contrats à terme ont vu l’OI augmenter de 20,3% tandis que 600 Calls ont connu un ajout maximal. On peut acheter avec un stop-loss à 540 et un objectif de 650 et plus. (Source graphique : Falcon7)

(Rahul Sharma est le directeur et responsable de la recherche chez JM Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.