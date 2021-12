Astucieux pour faire face à la résistance aux niveaux 17500 et 18000 ; TCS et Bharti Airtel parmi les actions à acheter cette semaine

A la baisse, le support est placé à 16800 et 16500 zones. (Photo : REUTERS)

Par Rahul Shah

Après une longue période, la volatilité est au premier plan accompagnée de l’Inde VIX à 18 ans et plus. Les sentiments ont été battus sur les marchés boursiers mondiaux avec la détection d’une nouvelle variante de covid-19. Malgré cette vente massive, l’Inde reste toujours la plus performante de l’année civile en cours avec Nifty en hausse de 21% par rapport à la performance plate de l’indice MSCI EM. Les oscillateurs RSI sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires sont témoins d’une perte de vitesse, mais en même temps, la pente de l’indicateur ne signale pas de fortes baisses immédiates du marché.

Compte tenu de la structure globale du graphique, nous nous attendons à ce que l’indice se négocie de manière volatile dans une fourchette plus large. A la hausse, nous pouvons nous attendre à une résistance à 17500 zones puis à 18000. A la baisse, le support est placé à 16800 et 16500 zones. D’un autre côté, l’image fondamentale et macro semble prometteuse, l’économie assiste à une reprise soutenue, les indicateurs à haute fréquence franchissant les niveaux d’avant covid. Les chiffres du PIB ainsi que la perception de la TPS étaient robustes et indiquaient une trajectoire de croissance claire à l’avenir. Nous nous attendons à ce que la rotation sectorielle sur le marché se poursuive et que les défensifs comme l’informatique, les télécommunications et les consommateurs reviennent jusqu’à ce que les sentiments s’améliorent. La valorisation des actions après la vente de est relativement plus raisonnable maintenant. Au cours de la semaine à venir, nous pensons que les marchés seront davantage axés sur les actions Happy Trading !!!

Choix de la semaine :

TCS – Acheter



Stop-loss : Rs 3580 | Objectif : Rs 3800

Le TCS a formé une base solide près de l’EMA 200 et a donné une cassure de consolidation sur les graphiques quotidiens vers 3570 Il forme une bougie haussière à l’échelle hebdomadaire et a réussi à traverser une consolidation de 5 semaines qui indique un fort intérêt d’achat L’oscillateur RSI se déplace vers le nord à l’échelle hebdomadaire et montrant ainsi une nouvelle force dans le compteur. Compte tenu de la structure graphique actuelle, nous conseillons aux traders d’acheter le titre pour un mouvement haussier vers 3800 avec un stop-loss de 3580.

Bharti Airtel – Acheter

Stoploss : Rs 695 | Objectif : Rs 770

Bharti Airtel a fait un haut plus haut – un modèle de bas plus haut sur l’échelle hebdomadaire indiquant que la tendance est à la hausse. se déplacer vers les niveaux plus élevés En regardant la structure globale des prix, nous nous attendons à ce que l’action augmente progressivement vers les zones 770. Par conséquent, nous conseillons aux traders d’acheter l’action avec un stop-loss de 695

Grasim – Acheter

Stop loss : Rs 1660 | Cible : Rs 1825

Sur les graphiques journaliers, après le mouvement haussier, l’action en phase avec la correction du marché s’est corrigée de son plus haut historique de 1893 et ​​a atteint un plus bas de 1650, elle s’est retirée de son support de 1650 et a rebondi intelligemment à 1702 , de plus, l’activité de volume incrémentielle dans la zone de support indique un renversement par rapport aux niveaux actuels. Acheter avec un objectif de 1825 avec sl de 1660.

(Rahul Shah est Senior Vice President, Group Advisory Leader-PCG, Broking & Distribution chez Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

