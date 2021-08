Astucieux, Sensex peut refléter ses pairs mondiaux aujourd’hui ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture

in

Les indices des pairs mondiaux étaient positifs car les marchés asiatiques ont reflété les gains enregistrés par les indices boursiers de Wall Street au cours de la session précédente. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont commencé la semaine sur une note positive lundi, tandis que les marchés plus larges ont continué à corriger avec des indices à petite et moyenne capitalisation clôturant avec des pertes. Actuellement, le S&P BSE Sensex se situe à 55 555 tandis que le NSE Nifty 50 est à 16 496. Bank Nifty se situe à 35 124, gagnant 0,26% hier. Mardi matin, SGX Nifty était en hausse de 89 points, laissant entrevoir une dynamique positive avant la cloche d’ouverture de la journée. Les indices des pairs mondiaux étaient positifs car les marchés asiatiques ont reflété les gains enregistrés par les indices boursiers de Wall Street au cours de la session précédente.

Veille mondiale: A Wall Street, les indices de référence ont clôturé sur des gains lundi. Le Dow Jones a bondi de 0,61% tandis que le S&P 500 a gagné 0,85%. Le NASDAQ, riche en technologies, a été le plus performant, avec un zoom de 1,55%. Parmi les marchés asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ se négociaient tous avec des gains.

Prise de vue technique: Bien que les indices de référence nationaux aient clôturé sur des gains, Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities voit des signes d’inquiétude. “Une bougie négative raisonnable s’est formée avec une ombre inférieure mineure. Techniquement, ce modèle indique un manque de force pour maintenir les sommets. Bien que Nifty ait clôturé en hausse lundi, l’ampleur globale du marché était fortement négative et les grands indices boursiers tels que les segments des moyennes et petites capitalisations ont continué à saigner. Ce n’est pas un bon signe, car cela reflète la faiblesse inhérente du marché », a-t-il déclaré.

Niveaux à surveiller: Le rallye d’hier aurait pu être un rallye de soulagement, selon les analystes. « Techniquement, sur les graphiques intraday, l’indice a formé une formation à double fond. Nous sommes d’avis que le SMA à 10 jours ou 16450 serait le support immédiat pour les taureaux. Tant qu’il se négocie au-dessus du même niveau, une hausse pourrait porter l’indice à 16550 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. Un glissement en dessous de 16450 pourrait renvoyer l’indice aux niveaux 16350-16300.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales pour la cinquième séance de bourse consécutive lundi. Les FII ont vendu des actions pour 1 363 crores de roupies. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, injectant 1 452 crore de roupies lundi.

Veille IPO : Les actions d’Aptus Value Housing et de Chemplast Sanmar seront cotées en bourse aujourd’hui. La cotation des deux actions pourrait être atténuée, comme l’a été la tendance récente. Les deux précédentes cotations sur Dalal Street ont vu les actions chuter en dessous de la fourchette de prix de l’introduction en bourse le jour de l’ouverture des échanges.

