Il est temps pour un institut d’enseignement supérieur d’enseigner une dure leçon aux étudiants qui font des demandes et présentent des ultimatums pour initier le changement. Ces étudiants ignorants fréquentent un collège ou une université pendant peut-être quatre ans, et ils veulent laisser leur marque pour toujours. J’utilise le terme ignorant parce qu’ils ne recherchent même pas le fondement de leurs demandes. Ce sont des enfants immatures, choyés, habitués à faire leur chemin en faisant des crises de colère. Il est temps qu’un président d’université leur donne une leçon de vie. Il ne s’agit pas d’eux, et le monde n’est pas là pour s’agenouiller devant eux.

Des groupes d’étudiants progressistes radicaux de l’Arizona State University demandent que Kyle Rittenhouse soit expulsé parce qu’il est un suprémaciste blanc et un meurtrier assoiffé de sang qui menace leur sécurité. Kyle Rittenhouse n’est même pas présent sur leur campus. Rittenhouse fréquente l’ASU virtuellement, et si cela constitue une menace pour ces étudiants en délire, déconnectez leur haut débit et le danger est éliminé.

Lorsque les étudiants décident de leur destination pour l’université, ils se basent sur le programme d’études, la géographie, la préparation au travail et éventuellement la philosophie de l’établissement. Si vous êtes athée ou agnostique, Notre-Dame n’est peut-être pas l’école pour vous. S’il vous plaît, ne prévoyez pas d’aller à South Bend pour que les Irlandais rompent leurs liens avec les Jésuites. Lorsque vous faites votre choix, vous acceptez tout ce que cette école offre et représente. Un élève est accepté dans une école pour y assister et y être éduqué. Vous n’êtes pas invité à changer la philosophie de l’école. Il est temps qu’un président se lève et dise NON… retournez en classe et connaissez votre place.

Ces enfants de l’ASU ont besoin de deux choses. L’un doit être éduqué sur le système judiciaire, et l’autre doit être mis à leur place. Kyle Rittenhouse a été jugé et déclaré non coupable par un jury de douze personnes composé de ses pairs. Il n’y a pas de reprise. Il est déclaré non coupable pour toujours et son affaire ne peut être rejugée. Il n’y avait aucune composante raciale dans son cas. Il est blanc, tout comme les trois personnes qui l’ont attaqué. Il n’y avait aucune personne de couleur impliquée. Ce n’est pas un suprémaciste blanc. Il s’est également avéré qu’il agissait en état de légitime défense. Ce n’est pas un meurtrier de sang-froid. Ces enfants doivent s’informer des faits et ensuite accepter le verdict. C’est le système, et il fonctionne.

Les élèves doivent se concentrer sur leur rôle. Ils sont dans un collège pour une éducation. Ils ne sont pas là pour se rassembler et protester. S’ils n’aiment pas l’école, transférez-vous. Ils exagèrent leur importance en pensant qu’une école devrait changer pour répondre à leurs idéaux, et il est plus que temps que les administrateurs scolaires fassent marche arrière. Appelez cela une partie du processus d’apprentissage. Faites remarquer à ces jeunes qu’ils ont outrepassé leur place. Ils n’ont d’autre autorité que d’exiger une éducation de qualité pour leur argent. Rien d’autre au-delà. Voyons si quelqu’un a enfin le courage de se lever et de dire non.