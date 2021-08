Asus aide ses propriétaires de cartes mères avec la compatibilité Windows 11

Les développements suivants avec Windows 11 connaissent sans aucun doute les problèmes liés à la configuration système requise et les inquiétudes concernant le fait que le système d’exploitation remanié peut ne pas être compatible avec un PC donné – et il est bon de voir un grand fabricant de cartes mères prendre des mesures pour faire face à toute confusion.

Asus est occupé à déployer des mises à jour de firmware pour ses cartes mères afin d’appuyer sur un commutateur nécessaire dans le BIOS, ce qui est essentiel pour garantir qu’un PC fonctionnera correctement avec Windows 11.

Essentiellement, ce que fait Asus, c’est activer TPM 2.0, qui est une condition requise pour exécuter Windows 11. Bien sûr, ce n’était certainement pas pour Windows 10, et ce mouvement avec Windows 11 est que Microsoft prend une mesure pour assurer une meilleure sécurité. Le TPM ou Trusted Platform Module est essentiellement une petite puce de sécurité, présente sur la carte mère ou intégrée au processeur lui-même.

La confusion régnait lorsque Windows 11 a été dévoilé pour la première fois et l’outil PC Health Check de Microsoft (qui a été rapidement retiré) disait à beaucoup de gens que leur machine n’était pas compatible avec le système d’exploitation – alors qu’en fait c’était le cas, mais la fonction TPM devait simplement être activé dans le BIOS (cependant, les utilisateurs n’en ont pas été informés).

La partie délicate, bien sûr, est que même si les gens les plus férus de technologie n’auront aucun problème à se connecter au BIOS et à activer le TPM, c’est une tâche plus intimidante – et potentiellement un peu déroutante – pour ceux qui sont novices en PC relatifs.

Par conséquent, Asus publie cette nouvelle mise à jour du firmware qui bascule automatiquement ce commutateur TPM pour les gens, afin qu’ils n’aient pas à s’inquiéter d’avoir à faire eux-mêmes un voyage dans le BIOS.

Toute une gamme de cartes mères Asus verront leur firmware mis à jour à cette fin, il suffit donc aux utilisateurs de télécharger et d’appliquer le dernier firmware pour activer le TPM 2.0. De nombreuses cartes Asus ont déjà la mise à jour prête à l’emploi, et vous pouvez vérifier si la vôtre est l’une d’entre elles ici. Notez que certaines des mises à jour du micrologiciel sont toujours en cours de test, mais ce n’est pas comme s’il y avait une ruée massive, étant donné que Windows 11 n’est pas encore disponible dans quelques mois.

Analyse : Bravo pour Asus

C’est une décision louable de la part d’Asus, et tout ce qui peut aider à réduire la confusion sur le sujet de la compatibilité avec Windows 11 est certainement le bienvenu. Comme nous l’avons mentionné, pour les débutants dans le monde des PC, le BIOS peut être un endroit très intimidant plein de menus complexes, d’acronymes étranges et de certains paramètres avec lesquels il ne faut pas jouer à moins que vous ne sachiez ce que vous faites.

C’est certainement une bonne chose que ce genre de personnes ne soit pas obligé de faire ce changement dans le BIOS eux-mêmes, et nous verrons sans aucun doute d’autres fabricants de cartes mères suivre les traces d’Asus ici.

Cependant, il y a un autre point à garder à l’esprit, dont nous discutons ici, et c’est le besoin de Secure Boot en tant qu’exigence de Windows 11 avec TPM. Secure Boot est, comme son nom l’indique, une autre fonctionnalité de sécurité qui renforce le processus de démarrage pour se défendre contre les exploits potentiels, et encore une fois, vous devrez vous rendre dans le BIOS pour l’activer (s’il ne l’est pas déjà).

Les meilleures offres Windows 10 du moment

Via PC Gamer