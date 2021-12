Asus Chromebook CX1101 avec une durabilité de qualité militaire, chargement rapide USB Type-C lancé en Inde pour Rs 19 999

Chromebook CX1101 d’Asus

Le Chromebook CX1101 d’Asus a été lancé en Inde le lundi 13 décembre 2021. Le CX1101 rejoint les modèles Chromebook Flip C214, Chromebook C223, Chromebook C423 et Chromebook C523 lancés plus tôt dans l’année, offrant aux acheteurs un autre modèle abordable mais apparemment conçu pour dernier ordinateur portable d’entrée de gamme basé sur Chrome OS pour l’éducation, les écoles et plus encore. Cela fait partie de la stratégie plus large d’Asus pour démocratiser l’espace éducatif en Inde.

Le Chromebook CX1101 commence à un peu moins de Rs 20 000, ce qui est de loin son plus gros USP. Malgré son prix bas, cet ordinateur portable offre de nombreuses caractéristiques intéressantes, notamment une charge rapide USB Type-C et une conception durable, des fonctionnalités difficiles à trouver dans les ordinateurs portables économiques du spectre Windows. Même certains ordinateurs portables Windows de milieu de gamme ne parviennent pas à le faire parfois.

Prix ​​du Chromebook CX1101 d’Asus en Inde, disponibilité

Asus a lancé le Chromebook CX1101 en Inde au prix de Rs 19 999 mais pour une période limitée, c’est-à-dire entre le 15 et le 21 décembre, il sera vendu au prix réduit de Rs 18 990.

Le Chromebook CX1101 sera disponible chez Flipkart à partir du 15 décembre.

Spécifications, fonctionnalités du Chromebook CX1101 d’Asus

Le Chromebook CX1101 est doté d’une charnière à 180 degrés et d’une certification de durabilité de qualité militaire (MIL-STD-810H). Il a un clavier résistant aux éclaboussures qui, selon Asus, est évalué pour une durée de vie de 10 millions de frappes. Le CX1101 est livré avec un écran 16:9 de 11,6 pouces avec une résolution HD et un processeur Intel Celeron N4020 double cœur associé à 4 Go de RAM LPDDR4 et 64 Go de stockage eMMC 5.1 qui est encore extensible jusqu’à 2 To via un emplacement pour carte micro-SD . La batterie de 42 Wh à l’intérieur de l’ordinateur portable est conçue pour offrir jusqu’à 13 heures d’utilisation avec une seule charge. Il se charge via USB Type-C.

Les options de connectivité sur le CX1101 incluent 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A et une prise combo audio. Il prend en charge le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.1. L’ensemble est complété par deux haut-parleurs et une webcam 720p.

