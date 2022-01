Asus dévoile un ordinateur portable OLED pliable de 17 pouces

Chaque année, le Consumer Electronics Show de Las Vegas nous propose toutes sortes de nouveaux modèles d’ordinateurs portables, et le CES 2022 n’est pas différent. Nous avons déjà vu de nombreux nouveaux ordinateurs sortir du salon, y compris quelques idées novatrices de Lenovo et Asus. Le premier a proposé un ordinateur portable à double écran cette année, tandis que le second a livré une tablette de jeu de type Surface. Mais Asus propose également un tout nouvel appareil Zenbook que certaines personnes pourraient trouver attrayant, un ordinateur portable pliable de 17 pouces appelé Zenbook 17 Fold OLED.

L’ordinateur portable pliable Asus de 17 pouces n’est pas le premier appareil de ce type de l’industrie. C’est Lenovo qui a créé il y a quelques années le premier ordinateur portable pliable au monde, le ThinkPad X1 Fold. Contrairement aux téléphones pliables, la conception d’un ordinateur portable pliable est plus difficile.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, le Zenbook 17 Fold OLED semble être composé de deux moitiés. Il ne semble pas y avoir de charnière similaire à ce que vous attendez d’un téléphone pliable. Au lieu de cela, l’ordinateur portable pliable peut comporter une charnière d’ordinateur portable plus traditionnelle. Cependant, cela ne ressort pas clairement de l’annonce.

L’écran OLED pliable semble reposer sur un assemblage d’écran mince qui est quelque peu exposé sur les bords au milieu de l’écran, où la charnière offrirait une protection.

De plus, l’image du haut montre que l’ordinateur portable pliable de 17 pouces se replie de manière à laisser un large espace entre les deux côtés de l’écran. C’est là que vous installerez le clavier intégré fourni avec l’expédition pliable.

Nous sommes aux premiers jours de la technologie pliable. C’est pourquoi des problèmes de durabilité apparaîtront toujours lorsque l’on parle d’appareils comme le Zenbook 17 Fold OLED. Mais il y a un attrait évident pour un tel cahier. L’ordinateur portable offre un grand écran de 17 pouces aux personnes qui ont besoin d’autant d’espace que possible. Mais l’ordinateur portable pliable Asus se replie dans un appareil plus compact qui pourrait être plus facile à transporter.

En parlant de livraison, Asus n’a pas mentionné de date de sortie ni de prix. L’ordinateur portable pliable de 17 pouces sera disponible au deuxième trimestre 2022, a annoncé la société.

Détails de la charnière pour ordinateur portable pliable Asus Zenbook 17 Fold OLED Source de l’image: Asus

Spécifications OLED du Zenbook 17 fois

En ce qui concerne les spécifications, le Zenbook 17 Fold OLED fournira du matériel à la hauteur de ce que vous attendez des ordinateurs portables 2022. L’ordinateur portable est certifié Intel Evo. Cela signifie qu’il doit prendre en charge le réveil instantané et offrir une grande autonomie avec une prise en charge de la charge rapide. De plus, il doit être rapide et réactif.

L’ordinateur portable pliable Asus utilise le dernier processeur Intel Core i7 de la série U de 12e génération et une carte graphique Intel Iris X. L’ordinateur portable contient une batterie de 75 Wh et deux ports USB-C Thunderbolt 4. Asus n’a cependant pas fourni d’estimation de la batterie pour l’appareil.

L’écran pliable est la principale attraction du portable Asus. Asus précise que l’écran OLED mesure 17,3 pouces. Cela vous donne une grande tablette HDR à écran tactile lorsqu’elle est complètement dépliée. L’écran présente un format d’image 4:3 et une résolution de 2,5K dans ce mode.

Ou vous pouvez le placer sur un bureau à l’aide d’un support intégré. Dans ce scénario, vous devrez utiliser le clavier Bluetooth Asus ErgoSense fourni avec l’ordinateur portable.

Enfin, vous pouvez le plier en mode clapet. Vous vous retrouvez avec deux écrans tactiles 3:2 de 12,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080. La partie inférieure de l’écran agira comme un clavier tactile dans cette position.

L’écran d’ordinateur portable pliable est validé par Pantone, selon Asus. De plus, l’écran de l’ordinateur portable est certifié TUV Rheinland pour les soins oculaires et prend en charge la gamme 100 % DCI-P3.

Les autres fonctionnalités OLED du Zenbook 17 Fold incluent une caméra infrarouge HD pour la fonctionnalité Windows Hello, une webcam de 5 mégapixels, un système de haut-parleurs certifiés Harman Kardon à quatre haut-parleurs et la prise en charge de Dolby Atmos.