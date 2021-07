Asus et Qualcomm abandonnent le smartphone pour Snapdragon Insiders

TL;DR

Qualcomm et Asus viennent de lancer le tout premier téléphone commercial avec la marque Snapdragon : le Smartphone pour Snapdragon Insiders. Le téléphone est essentiellement un Asus ROG Phone 5 modifié. Il existe également un ensemble d’écouteurs compagnons avec la marque Snapdragon. Vous pourrez acheter la paire de produits sous forme de package à partir d’août 2021 pour 1 499 $.

Maintenant, cependant, Qualcomm est sous le feu des projecteurs. La société vient de lancer son tout premier smartphone de marque Snapdragon, maladroitement appelé le Smartphone pour Snapdragon Insiders. Le nom fait référence au programme Snapdragon Insiders, une initiative de médias sociaux lancée par Qualcomm plus tôt cette année.

Cependant, Qualcomm n’a pas réellement créé le téléphone. Asus a repris ces fonctions, c’est pourquoi le téléphone ressemble beaucoup à la série Asus ROG Phone 5. Il introduit cependant quelques mises à niveau (et rétrogradations).

De plus, Qualcomm et Asus lancent également un ensemble d’écouteurs Snapdragon. Les bourgeons viendront avec le téléphone et une sélection d’accessoires pour 1 499 $ à partir d’août 2021.

Smartphone pour les initiés Snapdragon

Comme mentionné précédemment, le smartphone pour Snapdragon Insiders partage son ADN de base avec l’Asus ROG Phone 5. Il présente de nombreuses caractéristiques similaires : un chipset Snapdragon 888, 16 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de stockage interne UFS 3.1 et Android 11. Il a un écran OLED Full HD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz recouvert de Gorilla Glass Victus. Il a une charge filaire de 65 W et manque de charge sans fil.

Cependant, il existe quelques différences. Le SFSI est légèrement plus léger (210g contre 239g) principalement grâce à une batterie plus petite (4 000 mAh contre 6 000 mAh). Il n’a pas non plus de prise casque 3,5 mm, ce qui était l’un des points forts du ROG Phone 5.

Le smartphone pour Snapdragon Insiders a cependant un appareil photo nettement meilleur. Il préserve l’objectif principal 64MP IMX686 ainsi que le grand angle 12MP. Il abandonne cependant la caméra macro 5MP et la remplace par un téléobjectif 8MP avec zoom optique 3x. C’est certainement un bel avantage.

Le changement le plus intéressant, cependant, est que le SFSI n’a pas de capteur d’empreintes digitales à l’écran. Au lieu de cela, son capteur est capacitif et à l’arrière. Qualcomm dit que ce capteur fonctionne bien avec les doigts mouillés ou secs, c’est donc probablement le principal raisonnement derrière ce changement.

Qu’est-ce qui est inclus pour 1 499 $ ?

Vous n’obtiendrez pas seulement le téléphone lorsque vous achetez le Smartphone pour Snapdragon Insiders. À un coût de 1 499 $, c’est probablement un grand soulagement !

L’ajout le plus notable à l’ensemble est l’ensemble d’écouteurs à réduction de bruit active sans fil. Ils sont co-créés avec Master & Dynamic et ont une qualité audio 24 bits 96 kHz. Ils présentent cependant une sorte de design maladroit.

Ailleurs dans la boîte, vous trouverez un chargeur de 65 W, un câble USB-C tressé et un étui en caoutchouc personnalisé.

Qualcomm et Asus ne donnent pas de date exacte pour la sortie du Smartphone pour Snapdragon Insiders. Ils disent qu’il atterrira aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud et, éventuellement, en Inde. Le déploiement commencera en août avec Asus vendant le téléphone via sa boutique en ligne.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la façon de l’obtenir pour vous-même.