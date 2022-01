ASUS étourdit le CES 2022 avec un ASUS Chromebook Flip CX5 de 16 pouces

ASUS a lancé toute une série de nouveaux PC Windows 11 pour les jeux, les affaires et la créativité, mais il s’est également glissé dans un Chromebook assez costaud lors de leur raz-de-marée d’annonces au CES 2022. Les offres d’ASUS 2021 se sont principalement concentrées sur des facteurs de forme plus grands comme le Chromebook ASUS Flip C536 de 15,6 pouces et le CX9 de 14 pouces, et ils intensifient encore les choses cette année avec le premier Chromebook de 16 pouces : le Chromebook Flip CX5 d’ASUS (CX5601 ).

Si vous vous souvenez que le Chromebook Flip CX5 d’ASUS a déjà été lancé l’été dernier, c’est parce que l’un d’entre eux l’a fait ; l’ASUS C536 et l’ASUS CX5 sont littéralement le même ordinateur portable avec deux noms différents, jusqu’aux pages de produits correspondantes sur ASUS.com. Ce nouvel ASUS CX5 au moins sera plus facile à distinguer de son prédécesseur, contrairement aux deux générations Acer Spin 713 et HP x360 14c : dotés d’un écran plus grand de 16 pouces et d’un design gris minéral, les deux CX5 sont littéralement nuit et jour d’un point de vue visuel.

Le nouvel écran de 16 pouces du nouvel ASUS Flip CX5 a un rapport hauteur/largeur de 16:10 qui devrait, espérons-le, l’aider à se sentir un peu moins comme un monstre lorsque vous le tenez ou le transportez au bureau ou à la maison. Une batterie revendiquée de 10 heures devrait l’aider à se libérer de votre bureau pour un travail plus confortable sur le canapé ou sur le porche arrière pendant que vous regardez le soleil se coucher sur une autre journée magnifiquement chaude (une fois que votre partie du pays échappe aux griffes de l’hiver, cela est). Son clavier rétroéclairé – avec un pavé numérique – devrait vous tenir compagnie pendant les soirées tardives en tweetant le jeu en direct – je veux dire terminer les rapports trimestriels ! Sous ce clavier se trouve un trackpad de 5,84 pouces pour correspondre à ce beau grand écran.

Parallèlement à la mise à niveau des processeurs Intel Core de 11e génération à 12e génération, le CX5 est également doté de deux ports USB-C USB 3.2 Gen 2 qui sont désormais compatibles Thunderbolt, et la prise en charge du Wi-Fi 6E devrait vous permettre de profiter des dernières et meilleures Wi-Fi. – Les routeurs Fi. Je souhaite qu’ils soient passés à des haut-parleurs stéréo orientés vers le haut, mais les quatre haut-parleurs sont certifiés Harman Kardon et devraient sonner aussi bien que le modèle de l’année dernière – fort mais facile à étouffer si vous ne l’utilisez pas à un bureau.

ASUS n’a pas encore révélé le prix ou la disponibilité exacte du Chromebook Flip CX5 d’ASUS (CX5601), mais nous nous efforcerons d’obtenir un avis pour vous dès que possible.