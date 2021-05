ASUS jette de l’ombre sur les téléphones Sony Xperia lors du lancement du Zenfone 8

ASUS n’est peut-être pas une centrale de smartphones comme certains des OEM qui fabriquent les meilleurs téléphones Android, mais cela n’empêche pas l’entreprise de prendre des photos de temps en temps. Lors de son lancement de l’Asus Zenfone 8, la société a évoqué le fait d’aller à contre-courant de la tendance consistant à développer des téléphones hauts qui ne rentrent pas dans les poches, un commentaire clairement destiné aux téléphones Sony Xperia.

Tout en commentant que les téléphones de grande taille “semblent assez étranges”, ASUS a montré à un utilisateur tenant ce qui semble être le Sony Xperia 1 II et essayant de le mettre dans sa poche. Le téléphone est resté un peu coincé.

ASUS dit qu’un peu moins de 150 mm est le “point idéal” pour la hauteur des smartphones pour une accessibilité optimale et pour tenir dans vos poches. Le Zenfone 8 a une hauteur de 148 mm pour une largeur de 68,5 mm, abritant un écran «compact» de 5,9 pouces. C’est à peu près la même taille que le Google Pixel 5, par exemple, qui est légèrement plus court et seulement un cheveu ou deux plus larges.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien sûr, Sony cible un public complètement différent avec ses smartphones. Le prochain Xperia 1 III dispose d’un écran OLED CinemaWide 4K 21: 9 de 6,5 pouces qui vise clairement la consommation et la création de contenu. Il ne rentre peut-être pas dans les poches de tout le monde, mais vous serez probablement trop occupé à capturer des images et des vidéos avec son système à triple caméra et son téléobjectif variable.

Cela dit, notre Alex Dobie qualifie le Zenfone 8 de “petit téléphone Android le plus beau que vous puissiez acheter” dans sa critique, que vous pouvez regarder ci-dessous. Il est particulièrement impressionné par les spécifications et les prix, qui donnent à de nombreux produits phares de 2021 une course pour leur argent.

Le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip seront bientôt disponibles en Europe, avec une sortie aux États-Unis prévue pour cet été.

Taille compacte, grandes spécifications

ASUS Zenfone 8

Un petit téléphone avec beaucoup de puissance

L’ASUS Zenfone 8 apporte les spécifications phares de 2021 à une taille plus petite que la plupart des smartphones de sa catégorie avec un écran FHD + AMOLED de 5,9 pouces 120 Hz, le Snapdragon 888 et une autonomie impressionnante. Si vous recherchez un smartphone de poche, ce sera un choix idéal.