Asus lance de nouveaux ordinateurs portables axés sur les créateurs avec des écrans OLED

Asus a annoncé une vague de nouveaux ordinateurs portables dans ses gammes ProArt, Zenbook et Vivobook. Les mises à niveau incluent de nouveaux chipsets AMD et Intel, des écrans OLED et des ajouts axés sur les créateurs. Les ordinateurs portables seront disponibles à l’achat à partir du quatrième trimestre 2021, à partir de 919 $.

Asus déploie cette semaine une multitude de nouveaux produits, des cartes mères aux projecteurs. Mais sans doute, les stars du spectacle sont les ajouts à ses gammes d’ordinateurs portables. La société a lancé de nouveaux produits Vivobook, ProArt et Zenbook dans ses bouquets existants, apportant des écrans OLED et des améliorations axées sur les créateurs.

Série ProArt Studiobook Pro

Tout d’abord, Asus ajoute le ProArt Studiobook Pro 16 OLED au sommet de sa liste. Comme son nom l’indique, l’ordinateur portable contient un écran OLED 4K de 16 pouces avec HDR et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Asus affirme que ce sont les premiers écrans OLED de 16 pouces à faire leurs débuts sur un ordinateur portable et à apporter 550 nits de luminosité maximale.

En plus de son objectif de créateur, un nouveau contrôleur rotatif Asus Dial placé en haut à gauche du pavé tactile donne aux utilisateurs plus de précision dans les applications Adobe. Il prend actuellement en charge Photoshop, Lightroom, Premiere Pro et After Effects.

En tant que poste de travail, les acheteurs ont le choix entre les processeurs AMD Ryzen 5000 série H lourds ou Intel Xeon de troisième génération. Les graphiques sont une gracieuseté d’une Nvidia Quadro RTX A2000 ou A5000. La variante non-Pro est livrée avec un processeur Ryzen 5000 série H ou un processeur Intel Core i7 associé aux GPU Nvidia RTX 3070 ou 3060. Jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 peuvent être installés sur l’un ou l’autre ordinateur portable, ainsi que la connectivité Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et un lecteur de carte SD Express 7.0.

La gamme Asus Studiobook Pro sera disponible à partir de 1 999 $. La disponibilité en Amérique du Nord est prévue pour le quatrième trimestre 2021.

Série Zenbook Pro

Asus apporte également les changements à sa gamme Zenbook. Comme les débutants de ProArt, les Zenbook Pro Duo 15 OLED et Zenbook Pro 15 OLED rafraîchis sont dotés d’écrans OLED primaires 4K de 15,6 pouces. Le Duo, cependant, ajoute le ScreenPad Plus inclinable secondaire de 14 pouces pour un multitâche amélioré.

Le Duo est proposé avec un processeur Intel Core i9, un GPU Nvidia RTX 3070 de premier choix et deux ports Thunderbolt 3. Le Zenbook Pro 15 OLED est livré avec des processeurs Ryzen série 5000 couplés à jusqu’à 16 Go de RAM et un Nvidia RTX 3050Ti.

La nouvelle série Asus Zenbook Pro commence à 1 469 $ et sera disponible à partir du quatrième trimestre 2021 en Amérique du Nord. Pour ceux qui souhaitent le modèle Duo, Asus n’a pas fourni de prix suggéré ni d’informations sur la disponibilité pour ce modèle particulier.

Série Vivobook Pro

Enfin, la gamme Vivobook bénéficie également de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux matériels. Les nouveaux modèles OLED Vivobook Pro 14X et 16X arrivent avec un écran OLED 4K de 16 pouces ou un OLED 2.8K de 14 pouces. Quel que soit votre choix, Asus affirme que ce sont les premiers ordinateurs portables à arborer la certification VESA DisplayHDR True Black 600. Au-delà des écrans, les utilisateurs ont le choix entre les chipsets Intel Core i7 série H ou Ryzen 5000 série H d’AMD. L’un ou l’autre peut être associé à un Nvidia RTX 3050Ti, 32 Go de RAM et une batterie de 96 Wh. Pour les créateurs, une partie du pavé tactile est également occupée par le pavé numérique, une version tactile du cadran matériel utilisé sur les ordinateurs portables ProArt. Cela devrait également donner aux utilisateurs réguliers d’Adobe un contrôle plus raffiné.

Une option de carrosserie moins chère est également proposée. Les Vivobook Pro 14 et 15 OLED emballent des écrans 2.8K ou 1080p, le même choix de CPU que ses frères et sœurs, et un GPU Nvidia RTX 3050.

Asus commercialise cinq modèles de Vivobook Pro. L’échelon le plus bas est occupé par le Vivobook Pro 15 OLED, disponible à partir de 919 $. Le Pro 16X OLED est en tête de gamme, à partir de 1 399 $. La série Vivobook Pro sera commercialisée en Amérique du Nord à partir du quatrième trimestre 2021.