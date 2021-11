Asus lance les Asus ROG Phone 5s et Asus Rog Phone 5s Pro en Europe, c’est le nouveau pari gaming de la société taïwanaise | La technologie

Après son annonce cet été, les gens d’ASUS ont lancé leurs nouveaux téléphones de jeu en Europe, qui viennent remplacer l’actuel Asus ROG Phone 5. Bien sûr, les changements sont très faibles.

Tout le monde ne s’en souvient pas, mais Asus a annoncé ces deux nouveaux modèles de la famille ROG Phone 5 en août. Ils s’appelaient ROG Phone 5s et Rog Phone 5s Pro, et leur mission était de remplacer les produits phares actuels qui ont fait leurs débuts plus tôt cette année.

Pour cette raison, les nouvelles d’aujourd’hui ne sont pas les téléphones eux-mêmes, mais plutôt qu’ils ont finalement été mis en vente en Europe après avoir été disponible sur le marché asiatique pendant un certain temps.

Le ROG Phone 5s se décline en trois versions : 16 / 512 Go, 12 / 512 Go et 18 / 512 Go et s’obtiennent respectivement pour 1 000, 1 100 et 1 300 euros. Quant au ROG Phone 5s Pro, il peut être réservé, mais il ne sortira en magasin que plus tard cette année.

Les deux fleurons du ROG Phone 5s sont équipés du Qualcomm Snapdragon 888+, contrairement aux modèles de base qui montaient le précédent Snapdragon 888. À cela s’ajoute que la vitesse de la réponse tactile passe de 300 Hz à 360 Hz dans les nouveaux modèles.

Les deux smartphones ont Écrans AMOLED de 6,78 pouces avec résolution FHD + et taux de rafraîchissement de 144 Hz, tout comme ses petits frères. Et ils n’ont pas de support pour les cartes microSD (logique avec les mémoires internes jusqu’à 512 Go qu’il monte).

De plus, en ce qui concerne les téléphones de jeu, Asus y a intégré le système de refroidissement GameCool 5, qui promet une structure thermique optimale avec un CPU centré et la batterie divisée en deux parties de chaque côté du SoC.

Cette solution de refroidissement particulière garantit que la chaleur générée par le processeur est transférée à tous les bords et coins du téléphone en même temps pour une efficacité thermique plus élevée.

Quant aux caméras, point faible de ces équipes, toutes deux auront un bloc arrière avec trois capteurs : 64MP principal, 13MP large et 5MP macro. Une caméra frontale de 24 Mpx et, pour finir, une batterie de 6 000 mAh.