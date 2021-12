Asus lance ProArt StudioBook 16, VivoBook Pro 16X, six autres ordinateurs portables OLED pour les créateurs : spécifications, prix en Inde, etc.

La gamme commence à Rs 74 990 et est disponible à l’achat dès aujourd’hui.

Asus a lancé huit nouveaux ordinateurs portables des séries ProArt et VivoBook centrés sur les créateurs en Inde le mardi 14 décembre 2021. La liste comprend le ProArt StudioBook 16 OLED haut de gamme, le VivoBook Pro 16X OLED et le VivoBook Pro 14X OLED de milieu de gamme. , et VivoBook Pro 15 OLED et VivoBook Pro 14 OLED d’entrée de gamme. Asus proposera un assortiment de processeurs Intel et AMD avec des graphiques Nvidia GeForce RTX dédiés dans toute la gamme. La gamme commence à Rs 74 990 et est disponible à l’achat dès aujourd’hui.

Asus ProArt StudioBook 16 OLED, VivoBook Pro 16X OLED, VivoBook Pro 14X OLED, VivoBook Pro 15 OLED et VivoBook Pro 14 OLED Inde prix et disponibilité

Le ProArt StudioBook 16 OLED (modèle H5600) avec un AMD Ryzen 7 5800H et Nvidia GeForce RTX 3060 sera vendu pour Rs 1,69 990. Il sera disponible dans les magasins Flipkart, Amazon, Asus exclusif et ROG à partir de janvier 2022.

Le VivoBook Pro 16X OLED (modèle M7600) avec un AMD Ryzen 9 5900HX et Nvidia GeForce RTX 3050Ti sera vendu pour Rs 1 24 990. Il sera disponible dans la boutique en ligne Asus, les magasins exclusifs Asus et ROG.

Le VivoBook Pro 14X OLED (modèle M7400) avec un Intel Core i5-11300H et Nvidia GeForce RTX 3050 sera vendu pour Rs 94 990. Il sera disponible sur Amazon, Reliance, Croma, Vijay Sales, la boutique en ligne Asus, les magasins exclusifs Asus et ROG. Une version avec un AMD Ryzen 9 5900HX et Nvidia GeForce RTX 3050Ti coûtera Rs 1,09 990. Il sera disponible dans les magasins Flipkart, Asus e-store, Asus Exclusive et ROG.

Lire aussi | Asus veut démocratiser l’espace éducatif en Inde avec les Chromebooks ; pour lancer des modèles de spécifications plus élevées au-dessus de Rs 30k en 2022

Le VivoBook Pro 15 OLED (modèle K3500) avec un Intel Core i5-11300H et Nvidia GeForce GTX 1650 Max Q sera vendu pour Rs 74 990. Une version avec un AMD Ryzen 7 5800H et Nvidia GeForce RTX 3050 coûtera Rs 1 04 990. Il sera également disponible dans les magasins Flipkart, Asus e-store, Asus Exclusive et ROG.

Le VivoBook Pro 14 OLED (modèle K3400) avec un Intel Core i5-11300H et Nvidia GeForce GTX 1650 sera vendu pour Rs 74 990. Il sera disponible sur Flipkart, Reliance, Croma et Vijay Sales. Une version (K3401) avec un AMD Ryzen 7 5800H et Nvidia GeForce RTX 3050 coûtera Rs 94 990. Il sera disponible dans la boutique en ligne Asus, les magasins exclusifs Asus et ROG.

Matériel OLED Asus ProArt StudioBook 16

Le StudioBook 16 dispose d’un écran OLED 4K de 16,0 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 16:10 et une luminosité maximale de 550 nits. Asus affirme que le panneau est validé par Pantone, vérifié par Calman et répond à l’accréditation Vesa DisplayHDR 500 True Black. Une chose intéressante à noter à propos de cet ordinateur portable est qu’il est livré avec un cadran physique, un outil pratique pour les créateurs de contenu, qui serait compatible avec les applications Adobe, telles que Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic et After Effects par défaut .

Sous le capot, le StudioBook 16 est livré avec un processeur AMD Ryzen série 5000 et une carte graphique Nvidia GeForce jusqu’à RTX 3070, jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz et 1 To de SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Les options de connectivité incluent 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (affichage/alimentation électrique/VR), 1x HDMI 2.1, prise audio combinée 3,5 mm, RJ45 Gigabit Ethernet, entrée CC et SD Express lecteur de carte 7.0. Il prend également en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. L’ensemble est complété par une batterie de 90 Wh.

Asus VivoBook Pro 16X, matériel OLED 14X

La gamme VivoBook Pro ‘X’ est disponible dans un choix d’écrans OLED 4K de 14 pouces ou 16 pouces, de processeurs AMD Ryzen 5000 H Series ou Intel Core i7, et jusqu’à Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Ces ordinateurs portables sont également livrés avec un cadran, bien que contrairement au StudioBook, il ne soit pas physique et constitue en fait une solution de contournement logicielle qui fait partie du trackpad.

Asus VivoBook Pro 15, 14 matériel OLED

Cette gamme d’ordinateurs portables vous offre un choix d’écran OLED NanoEdge 2.8K/FHD de 14 ou 15 pouces, des processeurs AMD Ryzen 5000 H Series ou Intel Core i7, des graphiques Nvidia GeForce RTX 3050, un système de refroidissement à double ventilateur, Wi-Fi 6, et plus.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.