Asus lance ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition avec ROG Remix Sampler en Inde, au prix de Rs 1,49 990

Asus a également inclus un clavier rétroéclairé et une batterie de 76 Wh pouvant durer jusqu’à 10 heures.

Asus a lancé l’ordinateur portable ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition en Inde, livré avec un ROG Remix Sampler.

La société s’est associée à l’artiste musical Alan Walker pour mélanger technologie et musique. Alimenté par un processeur AMD Ryzen série 5 000, l’ordinateur portable est livré avec un processeur graphique Nvidia GeForce RTX série 30. Son écran QHD a un taux de rafraîchissement élevé, tandis que le couvercle présente un design unique avec une matrice de LED AniMe Matrix. L’ordinateur portable viendra avec l’option de couleur grise ou d’accents bleus.

L’ordinateur portable a été vendu au prix de Rs 1,49 990 et a été mis à disposition via le magasin Asus ROG et Reliance Digital, Amazon, Croma et Vijay Sales.

L’Asus ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition est livré avec une édition familiale de Windows 10 et dispose d’un QHD de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une validation Pantone, une couverture DCI-P3 à 100 % et la prise en charge d’Adaptive Sync. Le processeur AMD Ryzen R9-5900HS a été associé au GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti avec 4 Go de VRAM GDDR6. L’ordinateur portable dispose de 16 Go de RAM DDR4 cadencé à 3 200 MHz et d’un SSD M.2 1 To NVMe PCIe3.0x2.

Les haut-parleurs jumeaux de 2,5 W avec technologie Smart AMP et les tweeters avec prise en charge Dolby Atmos offrent un son ample. Il existe également un réseau de microphones intégré à suppression de bruit liée à l’IA. En termes de connectivité, l’ordinateur portable dispose du Bluetooth v5.1, du Wi-Fi 6, d’un port HDMI 2.0b, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, d’un USB 3.2 Gen 2 Type -C port et prend en charge DisplayPort/Power Delivery (PD)/G-Sync.

La collaboration avec Alan Walker a conduit à un échantillonneur dédié – ROG Remix Sampler – qui peut être connecté à l’ordinateur portable à l’aide d’un seul câble USB Type-C. Il peut également être utilisé comme mélangeur externe. L’échantillonneur a également suffisamment d’espace pour que l’ordinateur portable soit rangé à l’intérieur.

