Asus lance six nouveaux ordinateurs portables Chromebook ultra-abordables en Inde, le prix commence à Rs 17 999

Chromebook Flip C214, Chromebook C223, Chromebook C423 (variantes tactiles et non tactiles) et Chromebook C523 (variantes tactiles et non tactiles) lancés en Inde. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Asus étend aujourd’hui son portefeuille de PC commerciaux en Inde avec le lancement de six nouveaux ordinateurs portables Chromebook ultra-abordables : Chromebook Flip C214, Chromebook C223, Chromebook C423 (variantes tactiles et non tactiles) et Chromebook C523 (variantes tactiles et non tactiles) . Les prix commencent aussi bas que Rs 17 999. Ces ordinateurs portables sont conçus à partir de zéro pour combler la fracture numérique afin de « permettre à des millions de consommateurs indiens d’adopter une expérience numérique d’apprentissage, de travail et de divertissement », a déclaré Asus dans un communiqué de presse.

Dès le départ, ces ordinateurs portables sont basés sur le logiciel Chrome OS de Google, pas sur Windows. Bien qu’une partie importante des tâches que vous souhaitez effectuer sur un Chromebook puisse être effectuée dans le navigateur Web Chrome basé sur le cloud, il est également possible de télécharger et d’installer des applications Android sur celui-ci à partir du Play Store. La prise en charge mains libres de l’assistant Google est également disponible. Asus vante ces ordinateurs portables pour l’apprentissage numérique, le travail et le divertissement.

Prix ​​et disponibilité des Chromebook Flip C214, Chromebook C223, Chromebook C423 et Chromebook C523 Inde

Chromebook Flip C214 : 23 999 RsChromebook C223 : 17 999 RsChromebook C423 (écran tactile) : 23 999 RsChromebook C423 (non tactile) : 19 999 RsChromebook C523 (écran tactile) : 25 999 RsChromebook C523 (non tactile): Rs 20 999

Les six modèles d’ordinateurs portables seront disponibles à partir du 22 juillet chez Flipkart.

Chromebook Flip C214, Chromebook C223, Chromebook C423 et Chromebook C523 spécifications, fonctionnalités

Le Chromebook Flip C214 est un ordinateur portable convertible doté d’une charnière à 360 degrés et d’une certification de durabilité de niveau militaire. Il dispose d’un clavier résistant aux éclaboussures et aux effractions qui, selon Asus, a une durée de vie de 10 millions de frappes. Le Flip C214 est livré avec un écran tactile 16:9 de 11,6 pouces avec une résolution HD et un processeur Intel Celeron N4020 double cœur associé à 4 Go de RAM LPDDR4 et 64 Go de stockage eMMC 5.1 qui est encore extensible jusqu’à 2 To via un micro -Fente pour carte SD. La batterie de 50 Wh à l’intérieur de l’ordinateur portable est conçue pour offrir jusqu’à 11 heures d’utilisation avec une seule charge. Il se charge via USB Type-C.

Le Chromebook Flip C214 est un ordinateur portable convertible doté d’une charnière à 360 degrés et d’une certification de durabilité de niveau militaire. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les options de connectivité sur le Flip C214 incluent 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-C (jusqu’à 5 Gbit/s, DisplayPort et prise en charge de l’alimentation), 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A (jusqu’à 5 Gbit/s) et une prise combo audio. Il prend en charge le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5. Fait intéressant, cet ordinateur portable est livré avec une webcam 720p et un autre appareil photo 5MP « orienté vers le monde » avec mise au point automatique pour cliquer sur les photos. L’ensemble est complété par deux haut-parleurs.

Les Chromebook C223 (11,6 pouces), C423 (14 pouces) et C523 (15,6 pouces) sont des ordinateurs portables légers à clapet avec une résolution jusqu’à Full HD, un processeur Intel dual core avec 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage (extensible), webcam HD et haut-parleurs stéréo.

Lire aussi | Premier aperçu de Windows 11 Insider Preview : la version « la plus audacieuse » de Windows à ce jour

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.