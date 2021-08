Asus lance un ordinateur portable de jeu ROG Strix G15 Advantage Edition en Inde

La marque technologique taïwanaise Asus a présenté la dernière ROG Strix G15 Advantage Edition en Inde. Les nouveaux ordinateurs portables sont équipés du dernier processeur de la série AMD Ryzen 9 5000 couplé au GPU AMD Radeon RX 6800M.

L’ordinateur portable sera disponible dans une seule variante et est livré avec AMD Advantage qui est similaire à la plate-forme EVO d’Intel et vise à élever la barre en ce qui concerne les ordinateurs portables de jeu.

Prix ​​et disponibilité du ROG Strix G15 Advantage Edition en Inde

Le prix de vente au détail de l’Asus ROG Strix G15 Advantage Edition a été fixé à Rs. 154 990 en Inde. L’ordinateur portable sera disponible à l’achat via les magasins exclusifs Asus, Flipkart, Reliance Digital, Croma et Vijay Sales à partir du 11 août.

Spécifications et fonctionnalités du ROG Strix G15 Advantage Edition

L’Asus ROG G15 est équipé d’une dalle LCD IPS WQHD (2 560 x 1 440 pixels) de 15,6 pouces avec un format d’image 16:9 et un temps de réponse de 3 ms. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, tandis que les niveaux de luminosité peuvent aller jusqu’à 300 nits.

Sous le capot, le ROG Strix G15 Advantage Edition dispose d’un chipset AMD Ryzen 9 5900HX couplé à une carte graphique AMD Radeon RX 6800M avec une mémoire GDDR6 de 12 Go. L’ordinateur portable est livré avec 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz et 1 To M.2 PCIe SSD pour le stockage. Il existe un emplacement supplémentaire pour l’extension de la mémoire et du stockage, ce qui peut aider à doubler la mémoire et le stockage, si nécessaire. Selon Asus, la combinaison du processeur et de la carte graphique permet à ROG Strix d’offrir une expérience de jeu immersive.

L’ordinateur portable contient une batterie de 90 Wh qui, selon Asus, peut fournir jusqu’à 12 heures de lecture vidéo. Il est livré avec un adaptateur de 280 W, bien que l’ordinateur portable prenne en charge le chargement via le port PD de type C capable de charger la batterie à 50% en 30 minutes.

Prêt à l’emploi, l’ordinateur portable fonctionne sous Windows 10 Home et est livré avec deux haut-parleurs intégrés certifiés Dolby Atmos. Vous bénéficiez également d’un éclairage LED RVB dans divers modes de synchronisation qui est désormais la signature de la gamme ROG Strix. En termes de ports de connectivité, le ROG Strix G15 Advantage Edition est livré avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, trois emplacements USB 3.2 Gen 1 Type-A, un emplacement USB 3.2 Gen 2 Type-C (avec prise en charge Display Port), un LAN Prise RJ-45, une prise HDMI 2.0 et une prise audio.

