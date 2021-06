Asus met à niveau les ordinateurs portables ROG Zephyrus de la série TUF avec des processeurs Intel de 11e génération H; Vérifiez le prix et d’autres caractéristiques

La série TUF sera disponible en Inde à partir du 11 juin tandis que les modèles de la série ROG seront mis en vente à partir du troisième trimestre 2021.

Asus propose une gamme mise à jour de ses ordinateurs portables de la série TUF F et de ses ordinateurs portables ROG Zephyrus mis à niveau avec les processeurs Intel 11e génération H et les cartes graphiques Nvidia RTX 300. À l’exception de ses spécifications internes, la plupart des fonctionnalités restent les mêmes que celles des modèles de dernière génération.

Prix ​​et disponibilité des ordinateurs portables des séries TUF F et ROG Zephyrus

La nouvelle série TUF commence à un prix de Rs 92 990 tandis que la série ROG Zephyrus commence maintenant à Rs 1 44 990. La série TUF sera disponible en Inde à partir du 11 juin tandis que les modèles de la série ROG seront mis en vente à partir du troisième trimestre 2021.

Asus ROG Zephyrus M16, S17 caractéristiques et prix

L’Asus ROG Zephyrus M16, S17 est associé à un processeur Intel Core i9 11900H et à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080. Il existe deux options d’affichage de 17 pouces pour les acheteurs, une avec un panneau WQHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une autre avec un écran 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il existe un clavier optique-mécanique cédant la place à une solution de refroidissement avancée.

Le Zephyrus M16 est un ordinateur portable de 16 pouces qui offre des performances comparables à celles de l’ordinateur portable M17, mais plus abordable et portable. Les deux proposent trois variantes de GPU : GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 et GeForce RTX 3050 Ti et sont livrés avec un processeur Intel Core i9 11900H. Il dispose d’un système à six haut-parleurs avec deux woofers à annulation de force et de la technologie Dolby Atmos qui produit un son clair et profond.

Ses autres caractéristiques sont un écran WQHD de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz, Adaptive-Sync, un temps de réponse de 3 ms, un format d’image 16:10, des couleurs validées Dolby Vision et Pantone, une gamme de couleurs DCI-P3.

Le ROG Zephyrus M16 coûte Rs 1 44 990 tandis que le Zephyrus S17 coûte Rs 2 99 990.

Caractéristiques et prix de la série Asus TUF F

Les modèles TUF F15 et TUF F17 reçoivent un processeur Intel Core 11900H avec des modifications de conception mineures. RTX 3050Ti et RTX 3050 sont les options de carte graphique pour l’ordinateur portable mis à niveau. Les ordinateurs portables sont dotés d’une charge rapide (0 à 50 % en 30 minutes), d’une durabilité de classe militaire et d’un port Thunderbolt pour accueillir un chargeur de type C. Les ordinateurs portables ont des batteries de 90Wh. Les F15 et F17 sont tous deux équipés de panneaux d’affichage FHD avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz soutenu par Adaptive-Sync.

