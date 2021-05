Asus parle des défis compacts et des futurs petits téléphones

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Asus a annoncé la série Zenfone 8, avec le Zenfone 8 plus conventionnel et le Zenfone 8 Flip avec appareil photo à bascule. Les deux téléphones sont des propositions radicalement différentes, mais le Zenfone 8, en particulier, représente un départ des conceptions plus excentriques de la série.

La société taïwanaise a pris la décision de proposer un appareil plus compact dans le Zenfone 8, avec un écran de 6 pouces et un design de 148 mm de hauteur par rapport aux produits phares beaucoup plus grands du secteur. Nous avons vu plus d’appareils compatibles avec la poche, comme l’iPhone 12 Mini, être à la traîne par rapport à leurs plus grands partenaires en termes de ventes, alors qu’est-ce qui a incité le changement de stratégie d’Asus? Le réalisateur Chih-Hao Kung a expliqué la décision à un groupe de journalistes lors d’un briefing de la série Zenfone 8.

Notre verdict: Critique d’Asus Zenfone 8 | Impressions Asus Zenfone 8 Flip

Pourquoi devenir compact en premier lieu?

Kung a reconnu que les produits phares compacts ne sont pas la catégorie la plus populaire. Néanmoins, il a expliqué qu’ils ne visent pas spécifiquement à faire quelque chose qui s’apparente à un produit phare de Samsung Galaxy, à un téléphone de la série Xiaomi Mi ou à un appareil de la série Huawei P:

Ce sont d’excellents téléphones. Il y a beaucoup d’options si vous voulez un téléphone phare qui est très grand, a trois, quatre, peut-être cinq caméras et coûte 1000 €. Donc pour nous, nous proposons également des options qui ne sont plus forcément sur le marché. Parce que nous pensons qu’il y a un besoin ou un souhait pour quelque chose comme le Zenfone 8.

Bien sûr, un appareil plus petit comporte quelques compromis, et le chargement sans fil est en effet une fonctionnalité non disponible sur le Zenfone 8 (ni le 8 Flip). Le représentant Asus a expliqué la réflexion de l’entreprise derrière la décision du plus petit appareil.

«Quand nous sommes [planning] conception de smartphone, il y a toujours cet équilibre entre les choix. Et pour nous, nous n’avons toujours pas décidé de sacrifier fondamentalement la capacité de la batterie pour effectuer une charge sans fil », a expliqué Kung, ajoutant qu’ils pourraient rendre le téléphone plus épais, mais avaient d’autres utilisations à l’esprit dans ce cas. «Si nous voulons rendre l’appareil plus épais, disons de 1 mm, nous pouvons utiliser cet espace pour ajouter plus de batterie.»

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Kung a reconnu que la recharge sans fil est pratique, mais «une grosse batterie est toujours bénéfique [sic], pas seulement lorsque vous chargez. » En disant cela, il a refusé d’exclure la recharge sans fil des futurs smartphones Asus.

Le Zenfone 8 manque également de la troisième caméra arrière vue sur le Zenfone 8 Flip (un téléobjectif). Kung a également attribué cela à des considérations de taille:

Nous pouvons installer trois caméras, nous pouvons en mettre quatre. Mais cela signifie peut-être réduire un peu les batteries, ou peut-être ne pas utiliser le (Snapdragon) 888, peut-être en utilisant un processeur de la série 6 (sic).

Le véritable vaisseau amiral Zenfone va-t-il se lever?

Malgré la batterie plus petite et l’absence de téléobjectif, le Zenfone 8 a en fait un certain nombre de fonctionnalités absentes du Flip. Ces fonctionnalités incluent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un OIS sur la caméra principale, une classification IP68, un port de 3,5 mm, une version de 16 Go de RAM et Gorilla Glass Victus. Le téléphone est également moins cher; 599 € (~ 728 $) par rapport au prix de 799 € (~ 971 $) du Flip.

Il s’avère qu’Asus considère l’appareil compact comme son produit phare principal plutôt que le Zenfone 8 Flip:

Nous sommes habitués à voir les appareils plus gros comme étant les meilleurs appareils en termes de spécifications. Comme plus grand doit signifier plus cher et meilleur à tous points de vue. Ce n’est pas spécifiquement le cas avec la série Zenfone 8. Zenfone 8 est donc notre appareil phare de 2021 pour Zenfone.

L’appareil d’Asus devrait clairement être sur votre radar (aux côtés de téléphones comme le Pixel 5 et le Galaxy S21) si vous voulez un téléphone phare de poche. Mais est-ce juste un accord unique ou le début d’une série compacte? Kung dit qu’un téléphone de poche unique n’est «pas le plan» en réponse à une question d’Android Authority.

«Je dirais que ce n’est pas un cas unique, donc ce n’est pas spécifiquement [time] chose », a-t-il élaboré.

Kung a également confirmé qu’ils prévoyaient de vendre plus de Zenfone 8 que de Zenfone 8 Flips, ce qui n’est pas une surprise compte tenu de la différence de prix entre les deux. Mais il a noté qu’Asus «irait plus loin» avec le Zenfone 8 en termes de disponibilité sur le marché également.

Malheureusement, Kung n’a fait aucun commentaire lorsqu’on lui a demandé si Asus publierait un Zenfone 8 Pro sur toute la ligne.