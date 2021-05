ASUS pourrait se préparer à lancer le plus grand Chromebook cette année

Dans la foulée de l’introduction de ASUS Chromebook Detachable CM3, nous entendons dire qu’ASUS garde le pied sur l’accélérateur. Selon une source parlant de Chrome Unboxed, ASUS travaille sur le premier Chromebook 17 pouces au monde. Ce n’est pas souvent que nous voyons les limites repoussées dans le monde des meilleurs Chromebooks et Chrome OS, mais si cette rumeur se concrétise, nous aurons bientôt Chrome OS sur des écrans plus grands.

Selon ces rumeurs, ce prochain Chromebook s’appellera CX1700 et sera alimenté par l’un des deux processeurs. Le CX1700 utilisera des puces Intel, ASUS décidant toujours entre le Jasper Lake Celeron N5100 ou le Pentium Silver N6000. Il n’y a pas de surprise dans le département RAM, car nous verrons un minimum de 4 Go avec ce Chromebook, mais il pourrait aussi y avoir une configuration avec 8 Go.

Au lieu d’essayer de briser le moule de plusieurs façons, il semble qu’ASUS jouera la sécurité avec le CX1700 supposé. Il sera fermement placé sur le marché du budget avec son panneau d’affichage FHD et ses prix qui devraient commencer autour de 299 $. C’est en fait assez impressionnant étant donné le plus grand écran et le fait qu’il s’agira d’une première en son genre.

Quant à savoir quand nous pourrions nous attendre à voir l’ASUS CX1700, les rumeurs suggèrent qu’une annonce pourrait être faite dès août. Le timing serait pratiquement parfait pour tous les acheteurs de la rentrée ou ceux qui voulaient juste un Chromebook avec le plus grand écran possible. Bien sûr, vous pouvez connecter votre option actuelle à l’un des meilleurs moniteurs externes pour Chromebooks, mais avec un écran de 17 pouces, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas à le faire.

Il sera intéressant de voir comment l’ASUS CX1700 se compare à notre Chromebook préféré actuel dans le Chromebook Lenovo Flex 5. Cependant, nous vous suggérons de tempérer vos attentes jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit faite. Il est tout à fait possible qu’ASUS plonge ses orteils dans l’eau avec ce facteur de forme plus grand, avant de sortir un véritable Chromebook 17 pouces puissant pour rivaliser avec le Flex 5 ou le Chromebook Flip C434.

